Они сами в жилетах и, конечно, на оформленной лодке. И от владимирцев требуют того же. В этот раз в рейд инспекторы по маломерным судам выходят на Содышку. Водоем хоть и небольшой, но очень

Они сами в жилетах и, конечно, на оформленной лодке. И от владимирцев требуют того же. В этот раз в рейд инспекторы по маломерным судам выходят на Содышку. Водоем хоть и небольшой, но очень востребованный жителями и гостями региона. Государственный инспектор по маломерным судам Лихачев. Будьте любезны предоставить судовой билет и удостоверение на право управления маломерным