Устранение всех замечаний взято надзорным ведомством на строгий контроль.

Вязниковская межрайонная прокуратура совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организовала масштабную проверку состояния школьных автобусов. Специалисты проинспектировали транспорт, доставляющий ребят из отдаленных деревень в образовательные центры и лагеря.В ходе технического осмотра эксперты обнаружили ряд неисправностей, которые препятствуют безопасной эксплуатации машин. По фактам выявленных нарушений руководителям учебных заведений внесены представления, требующие незамедлительного устранения недочетов.Должностные лица, ответственные за выпуск на маршруты неисправной техники, вызваны в прокуратуру для возбуждения административных дел.