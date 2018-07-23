Предпринимательница Ольга Слуцкер похвасталась подтянутой фигурой. Светская львица выложила в соцсети свои снимки с отпуска.

Предпринимательница Ольга Слуцкер похвасталась подтянутой фигурой.Светская львица выложила в соцсети свои снимки с отпуска.В своем Instagram Ольга опубликовала фото в формате Stories.В кадре она позирует в крошечном купальнике бежевого цвета с черными кружевами.Слуцкер стоит по щиколотку в воде, а за ее спиной открывается голубовато-сераяводная даль.Поклонники не смогли оставить комментарий непосредственно подфотографией, поэтому принялись одаривать предпринимательницу комплиментами подпоследним опубликованным постом. Пользователи Сети отметили, что в свои 53 года Ольга потрясающе выглядит."Фантастическивыглядите (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", "Прекрасное тело! Это сколько ж надо над собой трудиться, чтобыиметь его(тело)?", "Видно что вы трудитесь в зале, супер выглядите!😍🌹", "Шикарнаяфигура! 👍", "Какаяу вас фигура!!!😱😍😘", – писали восторженные фолловеры.По признанию самой светской львицы она много времени уделяетсвоему внешнему виду. Ольга проводит по несколько часов в день в тренажерномзале. Она часто публикует в своеммикроблоге фото и видео с тренировок. Также предпринимательница соблюдает специальную диету.Отметим, что Слуцкер владелица популярной сетифитнесс-клубов. Зимой 2007 года Слуцкер заняла пост президента Федерациифитнес-аэробики России и стала членом исполнительного комитета Международнойфедерации спорта, аэробики и фитнеса.