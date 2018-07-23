Предпринимательница Ольга Слуцкер похвасталась подтянутой фигурой.
Светская львица выложила в соцсети свои снимки с отпуска.
Предпринимательница Ольга Слуцкер похвасталась подтянутой фигурой.
Светская львица выложила в соцсети свои снимки с отпуска.
В своем Instagram Ольга опубликовала фото в формате Stories.
В кадре она позирует в крошечном купальнике бежевого цвета с черными кружевами.
Слуцкер стоит по щиколотку в воде, а за ее спиной открывается голубовато-серая
водная даль.
Поклонники не смогли оставить комментарий непосредственно под
фотографией, поэтому принялись одаривать предпринимательницу комплиментами под
последним опубликованным постом. Пользователи Сети отметили, что в свои 53 года Ольга потрясающе выглядит.
"Фантастически
выглядите (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)", "Прекрасное тело! Это сколько ж надо над собой трудиться, чтобы
иметь его(тело)?", "Видно что вы трудитесь в зале, супер выглядите!😍🌹", "Шикарная
фигура! 👍", "Какая
у вас фигура!!!😱😍😘", – писали восторженные фолловеры.
По признанию самой светской львицы она много времени уделяет
своему внешнему виду. Ольга проводит по несколько часов в день в тренажерном
зале. Она часто публикует в своем
микроблоге фото и видео с тренировок. Также предпринимательница соблюдает специальную диету.
Отметим, что Слуцкер владелица популярной сети
фитнесс-клубов. Зимой 2007 года Слуцкер заняла пост президента Федерации
фитнес-аэробики России и стала членом исполнительного комитета Международной
федерации спорта, аэробики и фитнеса.