ДТП произошло в ночь с 19 на 20 июля

ДТП произошло в ночь с 19 на 20 июля60-летний костромич погиб в страшной аварии под Ярославлем: легковушку зажало фурами.Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, авария произошла в ночь с 19 на 20 июля. Возле поселка Дорожный столкнулись фуры MAN, IVECO, Mercedes, а также легковушка LADA Largus.В отечественном автомобиле находились костромичи. Водитель погиб на месте происшествия. Еще два человека госпитализированы. Спасателям пришлось вырезать людей из смятой машины.По данному факту полиция проводит проверку.