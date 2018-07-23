Уехавший на Украину Анатолий Пашинин, продолжает рассказывать о прелестях новой жизни. Он принимает участие в силовой операции Киева против жителей Донбасса.

Уехавший на Украину Анатолий Пашинин, продолжает рассказывать о прелестях новой жизни. Он принимает участие в силовой операции Киева против жителей Донбасса.Звезда российскихфильмов и сериалов заявил, что получает большое удовольствие от участия вбоевых действиях на востоке страны, передает . "Это приятно, всплеск гормонов. Тыполучаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили", – сказал он. Поего словам, во время стрельбы по людям у него только одно желание – "я хочупопасть". Вместе с тем Пашинин отметил, что война не похожа на кино. Онрассказал, что на его глазах ракета попала в машину с людьми. "Этофантастическое зрелище, это лучшее, что я видел в своей жизни", – цитируетактера телеканал .Ранее онзаявлял, что воюет для того, чтобы "расчистить" будущее для молодежи. По словамактера, он не занимается построением государства. Над этим должны работать молодыепарни, которым по 19 лет, уверен мужчина.АнатолийПашинин – уроженец Кировоградской области Украинской ССР, стал известен после ролейв российском кинематографе, напоминает . Актер снялся в десятке телесериалови полнометражных фильмах. В 2014 году, когда начался вооруженный конфликт вДонбассе, он в отрыто поддержал киевские власти и карательную операцию врегионе.