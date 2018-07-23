Уехавший на Украину Анатолий Пашинин, продолжает рассказывать о прелестях новой жизни. Он принимает участие в силовой операции Киева против жителей Донбасса.
Уехавший на Украину Анатолий Пашинин, продолжает рассказывать о прелестях новой жизни. Он принимает участие в силовой операции Киева против жителей Донбасса.
Звезда российских
фильмов и сериалов заявил, что получает большое удовольствие от участия в
боевых действиях на востоке страны, передает . "Это приятно, всплеск гормонов. Ты
получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили", – сказал он. По
его словам, во время стрельбы по людям у него только одно желание – "я хочу
попасть". Вместе с тем Пашинин отметил, что война не похожа на кино. Он
рассказал, что на его глазах ракета попала в машину с людьми. "Это
фантастическое зрелище, это лучшее, что я видел в своей жизни", – цитирует
актера телеканал .
Ранее он
заявлял, что воюет для того, чтобы "расчистить" будущее для молодежи. По словам
актера, он не занимается построением государства. Над этим должны работать молодые
парни, которым по 19 лет, уверен мужчина.
Анатолий
Пашинин – уроженец Кировоградской области Украинской ССР, стал известен после ролей
в российском кинематографе, напоминает . Актер снялся в десятке телесериалов
и полнометражных фильмах. В 2014 году, когда начался вооруженный конфликт в
Донбассе, он в отрыто поддержал киевские власти и карательную операцию в
регионе.