Говорят, настоящая война развернулась между Анджелиной Джоли и супругой ее коллеги и до недавнего времени друга Джорджа Клуни Амаль. Голливудская актриса даже придумала для той обидное прозвище.Когда-то Джордж Клуни, который был одним из самых завидных холостяков в Голливуде, был дружен с Брэдом Питтом и его супругой Анджелиной Джоли. Они часто и подолгу вместе проводили время, Брэд и Энджи гостили у Джорджа в доме в Италии. Все изменилось, когда Клуни женился на адвокате Амаль Аламуддин. Внимательные журналисты и фанаты заметили, что теперь Джордж и Амаль зовут в гости и общаются исключительно с супружескими парами, причем далеко не всеми. К примеру, с теми же Питтом и Джоли контакт резко ограничился.С тех пор и появились слухи о том, будто жена препятствует общению Джорджа с Брэдом и Анджелиной. В частности, с Анджелиной, которая после ухода от мужа стала притягательной, точно магнит. В близком окружении говорят, что, едва узнав о разводе Питта и Джоли, Клуни встал на сторону приятеля, он утешал его и поддерживал как мог. Амаль тоже вступилась за Брэда и, по слухам, в пылу эмоций назвала Анджелиной сумасшедшей, когда безутешный актер поведал о войне за их детей.Говорят, добрые люди довели до сведения Джоли слова, в сердцах произнесенные Аламуддин, и та не замедлила с ответом. Якобы Анджелина обозвала Амаль выражением Plus one, что переводится с английского как "Плюс один". Так обозначают на приглашениях тех, кто сопровождает знаменитостей. Тем самым Джоли намекнула на то, что супруга Клуни никто в мире шоу-бизнеса, передает The Sun.Амаль узнала про обидное прозвище, и теперь между женщинами развернулась война. Говорят, Анджелина поставила ультиматум их общим знакомым. Теперь те должны выбрать, с кем они продолжат общение: с ней или Амаль. А встречаясь на светских мероприятиях. Джоли и Аламуддин старательно делают вид, что не знают друг друга. Зато о соперничестве двух красавиц знает весь остальной мир.