Жюри конкурса ESFS Awards-2018, в ходе которого награждаются главные писатели-фантасты Европы, признало лучшим автором этого года россиянку Анну Старобинец. Лауреатка известна своими книгами Резкое похолодание, Живущий, Переходный возраст, Убежище 3/9.

Жюри конкурса ESFS Awards-2018, в ходе которого награждаются главные писатели-фантасты Европы, признало лучшим автором этого года россиянку Анну Старобинец. Лауреатка известна своими книгами "Резкое похолодание", "Живущий", "Переходный возраст", "Убежище 3/9".Анне Старобинец присудили Европейскую премию в области научной фантастики по итогам фестиваля "Еврокон", который в этом году проходил во Франции с 19 по 22 июля.Книги россиянки переведены более чем на десяток языков, среди которых английский, французский, итальянский, испанский, польский, японский и другие.Французскому фантасту Жерару Клейну жюри присудило почетное звание "Гранд Мастер". Большинство работ писателя посвящены путешествиям во времени.Конгресс Европейского общества научной фантастики "Еврокон" проводится с 1972 года. Впервые он состоялся в итальянском Триесте, а в 2008 прошел в России.