74-летний научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев, обвиняемый в передаче секретных данных, работал над применением аэрогазодинамических технологий в ракетостроении.

74-летний научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев, обвиняемый в передаче секретных данных, работал над применением аэрогазодинамических технологий в ракетостроении."Он участвовал в разработке и внедрении гиперзвуковых аэродинамических конфигураций ракетных двигателей, изучал влияние акустических процессов при старте ракет-носителей, свойства сверх- и гиперзвуковых потоков", — рассказал "Интерфаксу" источник в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).По этим темам ученый опубликовал несколько десятков научных работ, однако грифа "секретно" они не имеют и находятся свободном доступе в научных журналах.Виктор Кудрявцев обвиняется в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО. Уголовное дело возбуждено по статье "Государственная измена" УК РФ. По решению суда ученый арестован и сейчас находится в СИЗО "Лефортово". Свою вину он не признает.В рамках расследования уже проведены обыски в ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса"), а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрия Пайсона. Как уточнил начальник пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко, Пайсон проходит по делу в качестве свидетеля.