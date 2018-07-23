В Аргентине в результате конфликта был убит голкипер футбольного клуба Альмагро Факундо Эспиндола. Сообщается, что футболист был убит в результате ножевого ранения. Одним из подозреваемых называется другой футболист Науэль Овьедо, выступающий за Сан-Тельмо.

В Аргентине в результате конфликта был убит голкипер футбольного клуба "Альмагро" Факундо Эспиндола. Сообщается, что футболист был убит в результате ножевого ранения. Одним из подозреваемых называется другой футболист Науэль Овьедо, выступающий за "Сан-Тельмо".Конфликт между спортсменами произошел неподалеку от боулинг-клуба, когда из проезжающего мимо автомобиля стали доноситься оскорбления в адрес Эспиндолы, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Infobae. Словесная перепалка мгновенно переросла в драку, в результате чего вратарь получил удар ножом в грудь. Полиция считает, что инициатором нападения и предполагаемым убийцей голкипера стал именно Овьедо, который и был одним из тех, кто находился в авто.Сообщается, что сотрудниками полиции в нескольких кварталах был обнаружен 30-сантиметровый нож, которым и был зарезан Эспиндола.