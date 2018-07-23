Запрещают торговать. Пенсионерам запретили продажу урожая собранного своими руками. Стихийный рынок на Верхней Дуброве появляется каждый год, когда поспевают овощи и фрукты. Торговля идёт в основном ягодами, и зеленью с личных огородов пенсионеров. Что им теперь делать - пыталась понять Валентина Мартынова.

Запрещают торговать. Пенсионерам запретили продажу урожая собранного своими руками. Стихийный рынок на Верхней Дуброве появляется каждый год, когда поспевают овощи и фрукты. Торговля идёт в основном ягодами, и зеленью с личных огородов пенсионеров. Что им теперь делать - пыталась понять Валентина Мартынова.