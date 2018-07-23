Участница Дома-2 Ольга Рапунцель не могла выйти из
собственной комнаты. Под дверью ее ожидала разъяренная беременная младшая сестра
Алена.
Участница "Дома-2" Ольга Рапунцель не могла выйти из
собственной комнаты. Под дверью ее ожидала разъяренная беременная младшая сестра
Алена.
Рапунцель-младшая хотела во что бы то ни стало надавать
тумаков родственнице. Она кидалась на закрытую дверь и кляла сестру на чем свет
стоит.
То и дело мама участниц Татьяна Владимировна оттаскивала остервенелую
Алену от запертой комнаты, но это еще больше разжигало ярость девушки. Она
снова и снова предпринимала попытки выломать дверь и докричаться до сестры.
Ольга также не проявляла благоразумия. Как только взбешенную
Алену отводили в сторону от помещения, в котором, к слову, помимо Рапунцель-старшей находилась ее дочь Василиса, молодая мама распахивала дверь и сыпала
проклятьями в ответ. Желая поскорее обматерить родственницу, старшая из сестер даже не спрятала грудь
после кормления младенца – так и выбегала несколько раз, прикрывая голый бюст
пеленкой. Высказавшись, Ольга опять трусливо запиралась.
Что стало причиной такого неадекватного поведения родственниц
пока неизвестно. Поклонники предположили, что конфликт разгорелся из-за зависти
младшей сестры.
"Это все от того что она всю жизнь завидует своей сестре.
Сестра популярна, у сестры муж, ребенок. А Алена всегда на втором плане и мужик
ей достался никакой, подобрала от сестры, так еще он ее предал, когда беременна
и по сути возвращаться не хочет" "Овца ее сестра с мужем поддерживают а она не благодарная (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сама связалась с
туалетным королем , а теперь все виноваты. Мне уже кажется, что она это
специально делает, чтобы от ребенка избавится, поняла что он ей не нужен , вот
и исполняет", – осуждали девушку поклонники телепроекта "Дом-2" в Сети.
Добавим, что ранее Алена Рапунцель рассказывала об угрозе выкидыша. Девушка призналась, что находится не в лучшем состоянии: "Как мне объяснили специалисты, когда я кричала, сильно напрягались мышцы лица и ниже, в результате чего матка приходила в тонус. Теперь она пытается "выплюнуть" плод".