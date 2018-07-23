Участница Дома-2 Ольга Рапунцель не могла выйти из собственной комнаты. Под дверью ее ожидала разъяренная беременная младшая сестра Алена.

Участница "Дома-2" Ольга Рапунцель не могла выйти изсобственной комнаты. Под дверью ее ожидала разъяренная беременная младшая сестраАлена.Рапунцель-младшая хотела во что бы то ни стало надаватьтумаков родственнице. Она кидалась на закрытую дверь и кляла сестру на чем светстоит.То и дело мама участниц Татьяна Владимировна оттаскивала остервенелуюАлену от запертой комнаты, но это еще больше разжигало ярость девушки. Онаснова и снова предпринимала попытки выломать дверь и докричаться до сестры.Ольга также не проявляла благоразумия. Как только взбешеннуюАлену отводили в сторону от помещения, в котором, к слову, помимо Рапунцель-старшей находилась ее дочь Василиса, молодая мама распахивала дверь и сыпалапроклятьями в ответ. Желая поскорее обматерить родственницу, старшая из сестер даже не спрятала грудьпосле кормления младенца – так и выбегала несколько раз, прикрывая голый бюстпеленкой. Высказавшись, Ольга опять трусливо запиралась.Что стало причиной такого неадекватного поведения родственницпока неизвестно. Поклонники предположили, что конфликт разгорелся из-за завистимладшей сестры."Это все от того что она всю жизнь завидует своей сестре.Сестра популярна, у сестры муж, ребенок. А Алена всегда на втором плане и мужикей достался никакой, подобрала от сестры, так еще он ее предал, когда беременнаи по сути возвращаться не хочет" "Овца ее сестра с мужем поддерживают а она не благодарная (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сама связалась стуалетным королем , а теперь все виноваты. Мне уже кажется, что она этоспециально делает, чтобы от ребенка избавится, поняла что он ей не нужен , воти исполняет", – осуждали девушку поклонники телепроекта "Дом-2" в Сети.Добавим, что ранее Алена Рапунцель рассказывала об угрозе выкидыша. Девушка призналась, что находится не в лучшем состоянии: "Как мне объяснили специалисты, когда я кричала, сильно напрягались мышцы лица и ниже, в результате чего матка приходила в тонус. Теперь она пытается "выплюнуть" плод".