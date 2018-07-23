Кровавое лунное затмение ожидает жителей России в ближайшую пятницу. Луна скроется в тени Земли и приобретет темно-красный оттенок.

"Кровавое" лунное затмение ожидает жителей России в ближайшую пятницу. Луна скроется в тени Земли и приобретет темно-красный оттенок.Предстоящеезатмение станет самым продолжительным в XXI веке – оно продлится более полуторачасов, сообщает . Необычное явление смогут жители всейРоссии. Как рассказали порталу M24 в Московском планетарии, грядущее затмение примечательнотем, что Марс вступит в великое противостояние с Солнцем и максимальноприблизится к Земле. В следующий раз подобное явление можно будет наблюдатьтолько в 2035 году.Как отмечаетРЕН ТВ, в этот вечер небо окрасится в оранжевый цвет, что, по словам экспертов,является плохим предзнаменованием. Они считают, что это будет началом неизбежныхкатаклизмов на планете.Ранеероссийские специалисты заявили, что солнечное затмение, в свою очередь,действительно может влиять на здоровье людей. Это касается тех, у кого естьхронические заболевания, например, гипертоники и гипотоники. Однако напсихическом самочувствии это явление никак не сказывается.