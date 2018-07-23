Кровавое лунное затмение ожидает жителей России в ближайшую пятницу. Луна скроется в тени Земли и приобретет темно-красный оттенок.
"Кровавое" лунное затмение ожидает жителей России в ближайшую пятницу. Луна скроется в тени Земли и приобретет темно-красный оттенок.
Предстоящее
затмение станет самым продолжительным в XXI веке – оно продлится более полутора
часов, сообщает . Необычное явление смогут жители всей
России. Как рассказали порталу M24 в Московском планетарии, грядущее затмение примечательно
тем, что Марс вступит в великое противостояние с Солнцем и максимально
приблизится к Земле. В следующий раз подобное явление можно будет наблюдать
только в 2035 году.
Как отмечает
РЕН ТВ, в этот вечер небо окрасится в оранжевый цвет, что, по словам экспертов,
является плохим предзнаменованием. Они считают, что это будет началом неизбежных
катаклизмов на планете.
Ранее
российские специалисты заявили, что солнечное затмение, в свою очередь,
действительно может влиять на здоровье людей. Это касается тех, у кого есть
хронические заболевания, например, гипертоники и гипотоники. Однако на
психическом самочувствии это явление никак не сказывается.