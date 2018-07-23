Завышенная самооценка и импульсивность Дональда Трампа, а
также его склонность путать фантазии с реальностью сыграли на руку Владимиру
Путину во время переговоров в Хельсинки. Психиатры исследуют патологический
нарциссизм американского президента.
Завышенная самооценка и импульсивность Дональда Трампа, а
также его склонность путать фантазии с реальностью сыграли на руку Владимиру
Путину во время переговоров в Хельсинки. Психиатры исследуют патологический
нарциссизм американского президента.
Нарциссизм Трампа признан ведущими психиатрами в США. Около
40 специалистов назвали ситуацию критической. Однако до сих пор сомневаются,
можно ли делать их выводы достоянием широкой общественности: им мешает так называемое
"правило Голдуотера" – запрет психиатрам высказываться о публичных
фигурах.
Однако диагноз снова всплыл в СМИ после встречи президентов
России и США в Хельсинки 16 июля: журналисты, обрушив на Трампа волну критики,
не могли обойти стороной и его психическое состояние.
Трамп – апофеоз самодовольства, превращенного в фирменный
стиль. Но он в этом не одинок. "Эпидемия нарциссизма в США – любимая тема
в специальной литературе и медиа, и Трамп здесь не экзотическое исключение, но
воплощение проблемы, уже затмившей даже страшную беду ожирения нации", -
пишет "МК".
Дональд Трамп в подготовке и подаче саммита в Хельсинки ориентировался
на образ триумфатора. Однако эффект оказался обратным – в американском обществе
говорят о государственной измене, а в комментариях самый мягкий термин,
употребляемый по отношению к президенту США, тоже медицинский – imbecile (идиот).
Но намного болезненнее для Трампа обвинения в том, что он слабый
переговорщик, "карманный" политик и "пудель Путина". Хотя о
результатах переговоров двух вождей все судили по выражению лиц и интонациям. Тем
не менее, переговоры тет-а-тет с последующими триумфальными самооценками вполне
допускают намеки на признание нового паритета с делением мира на сферы влияния.
Маленькая Ялта на двоих почти получилась. Путин сиял. А Трамп производил
впечатление человека, не очень соображающего, что это было – и, тем не менее,
заверяющего, что все превзошло ожидания.