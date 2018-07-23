Завышенная самооценка и импульсивность Дональда Трампа, а также его склонность путать фантазии с реальностью сыграли на руку Владимиру Путину во время переговоров в Хельсинки. Психиатры исследуют патологический нарциссизм американского президента.

Завышенная самооценка и импульсивность Дональда Трампа, атакже его склонность путать фантазии с реальностью сыграли на руку ВладимируПутину во время переговоров в Хельсинки. Психиатры исследуют патологическийнарциссизм американского президента.Нарциссизм Трампа признан ведущими психиатрами в США. Около40 специалистов назвали ситуацию критической. Однако до сих пор сомневаются,можно ли делать их выводы достоянием широкой общественности: им мешает так называемое"правило Голдуотера" – запрет психиатрам высказываться о публичныхфигурах.Однако диагноз снова всплыл в СМИ после встречи президентовРоссии и США в Хельсинки 16 июля: журналисты, обрушив на Трампа волну критики,не могли обойти стороной и его психическое состояние.Трамп – апофеоз самодовольства, превращенного в фирменныйстиль. Но он в этом не одинок. "Эпидемия нарциссизма в США – любимая темав специальной литературе и медиа, и Трамп здесь не экзотическое исключение, новоплощение проблемы, уже затмившей даже страшную беду ожирения нации", -пишет "МК".Дональд Трамп в подготовке и подаче саммита в Хельсинки ориентировалсяна образ триумфатора. Однако эффект оказался обратным – в американском обществеговорят о государственной измене, а в комментариях самый мягкий термин,употребляемый по отношению к президенту США, тоже медицинский – imbecile (идиот).Но намного болезненнее для Трампа обвинения в том, что он слабыйпереговорщик, "карманный" политик и "пудель Путина". Хотя орезультатах переговоров двух вождей все судили по выражению лиц и интонациям. Темне менее, переговоры тет-а-тет с последующими триумфальными самооценками вполнедопускают намеки на признание нового паритета с делением мира на сферы влияния.Маленькая Ялта на двоих почти получилась. Путин сиял. А Трамп производилвпечатление человека, не очень соображающего, что это было – и, тем не менее,заверяющего, что все превзошло ожидания.