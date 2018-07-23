Поющая ведущая заинтриговала снимком в Instagram. Ольга Бузова выложила фото с кольцом на безымянном пальце.

Поющая ведущаязаинтриговала снимком в Instagram. Ольга Бузовавыложила фото с кольцом на безымянном пальце.Многие поклонники посчитали, что у знаменитости серьезный роман, которыйона пока скрывает от общественности. Фолловеры обратили внимание на ювелирное украшение и сталипоздравлять певицу с помолвкой."Я на любимой работе", —подписала снимок Ольга. При этом ведущая "Дома-2" поинтересовалась у подписчиков,идет ли ей красная помада. А вот о колечке Бузова не написала ничего, оставивинтригу.Поклонники нашли, чтознаменитость выглядит великолепно в новом образе. "Губки красивые, сережки красивые, ногти красивые и самакрасивая!", "Мне очень понравился и цвет помады, и образ в целом! Оченьидет Оле", – прокомментировали пользователи соцсети.Отметим, после развода сфутболистом Дмитрием Тарасовым, который состоялся более полутора лет назад,Бузова остается одинокой. Ранее ведущая говорила, что ейнужен надежный мужчина, который станет ее опорой в жизни. Однако звезда все жес недоверием относится к ухажерам. С тех пор, как Тарасов, по мнению Ольги,предал ее, она потеряла доверие к молодым людям.Спортсмен же вскорепосле расставания с Бузовой завел роман с ростовской моделью АнастасиейКостенко. В январе влюбленные сыграли свадьбу, а недавно у них родилась дочь.