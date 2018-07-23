Поющая ведущая
заинтриговала снимком в Instagram. Ольга Бузова
выложила фото с кольцом на безымянном пальце.
Поющая ведущая
заинтриговала снимком в Instagram. Ольга Бузова
выложила фото с кольцом на безымянном пальце.
Многие поклонники посчитали, что у знаменитости серьезный роман, который
она пока скрывает от общественности. Фолловеры обратили внимание на ювелирное украшение и стали
поздравлять певицу с помолвкой.
"Я на любимой работе", —
подписала снимок Ольга. При этом ведущая "Дома-2" поинтересовалась у подписчиков,
идет ли ей красная помада. А вот о колечке Бузова не написала ничего, оставив
интригу.
Поклонники нашли, что
знаменитость выглядит великолепно в новом образе. "Губки красивые, сережки красивые, ногти красивые и сама
красивая!", "Мне очень понравился и цвет помады, и образ в целом! Очень
идет Оле", – прокомментировали пользователи соцсети.
Отметим, после развода с
футболистом Дмитрием Тарасовым, который состоялся более полутора лет назад,
Бузова остается одинокой. Ранее ведущая говорила, что ей
нужен надежный мужчина, который станет ее опорой в жизни. Однако звезда все же
с недоверием относится к ухажерам. С тех пор, как Тарасов, по мнению Ольги,
предал ее, она потеряла доверие к молодым людям.
Спортсмен же вскоре
после расставания с Бузовой завел роман с ростовской моделью Анастасией
Костенко. В январе влюбленные сыграли свадьбу, а недавно у них родилась дочь.