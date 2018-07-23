Московское Динамо объявило о подписании контракта с бразильским футболистом Краснодара Жоазиньо. Детали соглашения не разглашаются. О трансфере было объявлено в ходе традиционной накануне нового сезона встречи с болельщиками.

Московское "Динамо" объявило о подписании контракта с бразильским футболистом "Краснодара" Жоазиньо. Детали соглашения не разглашаются. О трансфере было объявлено в ходе традиционной накануне нового сезона встречи с болельщиками."Хочу поблагодарить всех, кто приехал сегодня, — сказал бразилец, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Надеюсь, что вы будете поддерживать нашу команду также и на стадионе".Напомним, что Жоазиньо выступал за "Краснодар" с 2011 года. В составе южной команды он становился финалистом Кубка России-2013/14, где команда проиграла "Ростову". По итогам минувшего сезона руководство краснодарского клуба приняло решение не продлевать с бразильским полузащитником контракт.Трансферная стоимость Жоазиньо оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 2,50 миллиона евро.