Четыре жилых дома разорившейся компании Urban Group будут достроены до конца года, еще несколько объектов сдадут в эксплуатацию весной 2019-го. Об этом сообщили на встрече с дольщиками. Подмосковные власти заверили людей, что все клиенты застройщика-банкрота получат свои квартиры или смогут вернуть деньги, вложенные в строительство жилья.

Четыре жилых дома разорившейся компании Urban Group будут достроены до конца года, еще несколько объектов сдадут в эксплуатацию весной 2019-го. Об этом сообщили на встрече с дольщиками. Подмосковные власти заверили людей, что все клиенты застройщика-банкрота получат свои квартиры или смогут вернуть деньги, вложенные в строительство жилья.Двенадцать представителей от каждого жилого комплекса: встреча с дольщиками Urban Group в таком составе проходит впервые. Сегодня люди наконец узнали даты начала и, главное, окончания строительства своих квартир.Первыми примутся за дома с наибольшей готовностью. Четыре будут достроены уже в этом году, в декабре. Это корпуса в жилых комплексах "Видный город", Солнечная Система", "Митино О2", "Опалиха О3". Еще два дома в "Митино " сдадут в апреле 2019 года.Остальным придется подождать до 2021 года — времени на завершения потребуется больше. Но это не касается ЖК "Левобережный" и "Лайково": на этих объектах стройка даже не начиналась, и сейчас решается вопрос не о завершении, а о компенсации денег дольщикам."Правительство Московской области совместно с людьми проведут такие встречи и отдельно по ним примут решение. По остальным объектам принято решение о том, что они будут достраиваться в полном объеме", — говорит генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Александр Плутник.Финансировать строительство будут из трех источников: фонд защиты прав граждан, федеральный бюджет и бюджет Московской области. Окончательная цена вопроса пока неясна, но первая часть средств уже выделена из резервного фонда правительства."На этот год в бюджете Московской области уже заложено средства, которые позволят нам эту работу начать. Три миллиарда рублей уже заложены", — рассказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.На объектах работает три штаба, где принимают документы от дольщиков. Ориентировочно их не меньше 20 тысяч. Тем, кто покупал квартиры в кредит, предложат его рефинансировать на более выгодных условиях. Это станет существенной помощью и сократит ежемесячные выплаты."У нас очень молодой ЖК. У нас очень много матерей с детьми. Очень многие вложили материнский капитал, поэтому люди доведены до отчаяния, — говорит Наталья Полуэктова.Серьезные проблемы у Urban Group начались в мае. Тогда застройщик приостановил продажи, а 9 июля арбитражный суд признал его банкротом. Сейчас назначен конкурсный управляющий. Такие встречи с дольщиками будут проводить регулярно.