Провокационное видео хорватского футболиста Домагоя Виды и его приятеля Огнена Вукоевича с выкриками украинских националистов осудили не только в России, но и на родине виновников скандала. Однако российские спортсмены все это время предпочитали не высказываться о поступке коллег по цеху. Теперь же нападающий национальной сборной Артем Дзюба нарушил молчание.

Провокационное видео хорватского футболиста Домагоя Виды и его приятеля Огнена Вукоевича с выкриками украинских националистов осудили не только в России, но и на родине виновников скандала. Однако российские спортсмены все это время предпочитали не высказываться о поступке коллег по цеху. Теперь женападающий национальной сборной Артем Дзюба нарушил молчание.По словам Дзюбы, выступление хорватов "очень сильно взбесило российских футболистов еще в автобусе. "Первая реакция – хотелось выйти и вбить Виду в землю",– признался он.Футболист подчеркнул, что хорваты совершили глупую ошибку, однако вовремя осознали ее, пишет официальный сайт "Зенита"."Мы потом остыли немножко. Потом он (Домагой Вида – Прим. ред.) принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит", – заявил Дзюба.Впрочем, хорваты сумели поразить отечественную коману и положительными качествами, передает телеканал "". Подопечные Станислава Черчесова отметили "упертость" соперников. "Никто в команде не ожидал, что им будет по силам выиграть матч против Англии. Все думали, что англичане их сметут", – объяснил игрок.Напомним, что после победы в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 над командой России игроки сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич опубликовали неоднозначное видео. В ролике Вида кричит: "Слава Украине!", а Вукоевич посвящает победу над российскими футболистами Незалежной и киевскому "Динамо".ФИФА расценила лозунг как провокацию и сделала предупреждение Виде. Больше пострадал Вукоевич, который входил в состав сборной Хорватии – его оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков и отстранили от участия в чемпионате.Позже Вида извинился за скандирование лозунгов украинских нацистов. Примечательно, что спортсмен сделал это на русском языке.