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<a href="http://33live.ru/novosti/23-07-2018-est-dolgi-net-prav.html" target="_blank">Есть долги? Нет прав!</a> - Для должников по алиментам готовят новый законопроект, который может серьезно осложнить автомобильную жизнь уклонистов. Причем новая карательная мера может затронуть и других должников.