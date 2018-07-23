В Симферополе торжественно открылся крымский филиал ВГТРК — телеканал Таврида. Современный студийный комплекс, профессиональная команда, собранная из разных уголков страны, и стремление отразить в эфире все самые интересные и значимые события в жизни полуострова.

В Симферополе торжественно открылся крымский филиал ВГТРК — телеканал "Таврида". Современный студийный комплекс, профессиональная команда, собранная из разных уголков страны, и стремление отразить в эфире все самые интересные и значимые события в жизни полуострова. Ровно за год до этого филиал медиа-холдинга заработал в Севастополе. И вот теперь местные ГТРК есть во всех без исключения российских регионах.До начала прямого эфира — секунды. И вот долгожданный старт. Первый эфир и сразу прямое включение с главной стройки страны: уже в следующем году по Крымскому мосту начнут ходить первые поезда.Кадры северной части полуострова, где из-за аномальной жары рекордно низкий урожай. Самые острые темы и актуальные проблемы — в сюжетах крымских "Вестей".Этот современный телевизионный комплекс построили с нуля в рекордные сроки — чуть больше полугода. И вот теперь в Крыму — свои "Вести". 82-е региональное отделение в большой семье ВГТРК, что символично именно для Крыма, ведь на автомобильных номерах Крым — это 82-я цифра.Уже год в эфире — и "33Live.Ru Севастополь". Новости, которым доверяют. Все возможности современного телевидения. Самые невероятные ракурсы, чтобы ни одна деталь не осталась незамеченной, а за кадром — профессиональная команда: лучшие режиссеры, операторы, корреспонденты со всей страны.Главные новости полуострова, каждый день в эфире. Хороших вестей теперь будет больше.Первый выпуск "33Live.Ru Крым" — ароматный, свежий, румяный, даже еще горячий. Такими и должны быть новости. И это только начало истории, точка отсчета. Дальше — еще больше, ярче, интересней.