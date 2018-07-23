Вратарь бельгийского клуба Брюгге и сборной России Владимир Габулов ведет переговоры с клубом о досрочном расторжении действующего соглашения. Стороны могут прекратить сотрудничество в ближайшее время. Ранее Брюгге завоевал Суперкубок Бельгии, однако Габулов участия в матче не принимал.

Вратарь бельгийского клуба "Брюгге" и сборной России Владимир Габулов ведет переговоры с клубом о досрочном расторжении действующего соглашения. Стороны могут прекратить сотрудничество в ближайшее время. Об этом сообщает Чемпионат.Com.Напомним, что Габулов стал игроком "Брюгге" в январе 2018 года, перейдя из тульского "Арсенала". Договор был с ним заключен на полтора года. За период выступлений в бельгийском клубе Габулов стал чемпионом страны, сыграв в девяти матчах и пропустив в них 17 мячей.Ранее "Брюгге" завоевал Суперкубок Бельгии, однако Габулов участия в матче не принимал.