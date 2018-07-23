У самой скандальной пары года - Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович – может появиться ребенок. Вопреки прогнозам скептиков, молодожены продолжают строить семью и думать о рождении ребенка. Как возможно стать мамой в 63 года – обсуждают гости программы Андрей Малахов. Прямой эфир.

У самой скандальной пары года — Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович – может появиться ребенок. Вопреки прогнозам скептиков, молодожены продолжают строить семью и думать о рождении ребенка. Как возможно стать мамой в 63 года – обсуждают гости программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".Жена Гогена уверена, что в настоящей семье обязательно должны быть дети. "Гоген будет очень хорошим отцом – заботливым и нежным, – уверена женщина. Однако на приеме у гинеколога ее ждал неутешительный результат. "Репродуктивная функция женщин к 60 годам угасает полностью. Без матки выносить абсолютно невозможно", – сказала Юлия Сиверцова, медицинский директор сети частных клиник.Сразу после визита к врачу Гоген, чтобы утешить расстроенную жену, отвез ее к детскому дому и сказал, что они могут подумать об усыновлении. "Мы становимся опекунами. В 18 лет такие дети имеют право на квартиру от государства. Мы прекрасно можем там все вместе жить. А если взять сразу 16-летнего, то этап пеленок и нянек сразу отпадает. Не полюбим – обратно в детдом отдадим", – рассуждает молодой муж.Детский психолог и психиатр Айна Громова посоветовала супругам даже не думать о ребенке. Такой же позиции придерживается и телеведущая Екатерина Одинцова.Репродуктолог Владислав Мельников, к которому обратились супруги Солнцевы, посоветовал им искать суррогатную мать, а лучше сразу обратиться за помощью к Полине – взрослой дочери Екатерины – и попросить ее выносить эмбрион. Однако дочь Кати не просто категорически против этого, но и стыдится отношений своей мамы с Гогеном.Кто из родственников Гогена и Екатерины найдет в себе достаточно сил и любви и согласится им помочь, кого сами молодожены хотели бы видеть в качестве суррогатной матери, и поверят ли в силу их чувств самые близкие люди — ответы на эти вопросы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".