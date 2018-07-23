Знаменитый американский актер Рассел Кроу выложил в Сеть необычное видео. Кадры не на шутку перепугали поклонников артиста.

Знаменитый американский актер Рассел Кроу выложил в Сеть необычное видео. Кадры не на шутку перепугали поклонников артиста.Ролик был опубликован на личной странице Кроу в социальной сети Instagram. "Актер готовится", – подписал видео он.Судя по всем, артист показал процесс подготовки к съемкам фильма. Кроу был хорошо загримирован: некоторые поклонники его просто не узнали. Фанаты выразили предположение, что он просто одичал и стал похож на бомжа или бродягу.Примечательно, что артист достаточно давно отрастил бороду. Тем не менее, к такому внешнему виду привыкли еще не все. Ролик посмотрели более 200 тысяч раз.