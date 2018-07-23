Инспекторы рассказали о Правилах дорожного движения, напомнили о сигналах светофора и местах, предназначенных для перехода проезжей части...

Сотрудники 10 специализированного батальона ОБДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве побеседовали на детских площадках с юными пешеходами и их родителями о необходимости соблюдения безопасного поведения на дорогах и во дворах. Инспекторы рассказали о Правилах дорожного движения, напомнили о сигналах светофора и местах, предназначенных для перехода проезжей части.Также в парках поселка Рублево госавтоинспекторы дорожно-патрульной службы провели разъяснительные беседы среди взрослых, которым напомнили, насколько важно собственным примером демонстрировать детям законопослушное поведение. Являясь главным образцом, мы формируем в детях чувство ответственности и отношение к собственной безопасности. Также необходимо прививать малышам уважительное отношение к окружающим, этот фактор часто становится решающим в спорных ситуациях не только в жизни, но и на дороге. Инспекторы обратились к родителям, которые намереваются преподнести своему чаду в подарок такое популярное средство передвижения, как моноколесо, с просьбой оценить, достаточно ли у ребенка навыков вождения, после чего принимать взвешенное решение.Госавтоинспекторы довели информацию о дорожно-транспортном травматизме с участием подростков, управляющих мотоциклами и скутерами без мотошлемов, и на конкретных примерах пояснили, какими неприятными последствиями может закончится такая поездка.Особой темой для беседы с родителями стала перевозка детей-пассажиров в автомобиле. Автоинспекторы напомнили, что малышей необходимо перевозить исключительно с использованием специальных удерживающих устройств и ни в коем случае не держать на руках во время поездки в автотранспорте.В завершение бесед инспекторы ДПС показали мамам и бабушкам видеосюжет по Правилам дорожного движения, а ребятам вручили фликеры, которые помогут стать заметнее на дороге в темное время суток.Все участники увлекательных лекций отметили важность проводимой сотрудниками ГИБДД разъяснительной работы и поблагодарили полицейских за важную информацию.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81