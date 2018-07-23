Полицейские провели тематическое профилактическое занятие.

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району провели профилактическое занятие с детьми, отдыхающими в загородном оздоровительном лагере «Сосновый бор».В ходе встречи инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Александр Семенов пообщался с ребятами на тему безопасного поведения на улицах, дорогах и транспорте в период летних каникул, напомнил детям, что означают те или иные дорожные знаки. В связи с тем, что летом увеличивается количество травм, полученных подростками при управлении велосипедом, полицейский акцентировал внимание на правилах поведения на проезжей части и требованиях к вождению велосипедов, скутеров и мопедов.Госавтоинспекторы познакомили ребят с патрульным автомобилем и его оснащением, рассказали о его назначении и показали, как работают специальные световые и звуковые сигналы, а также дали возможность посидеть за рулем служебного авто.В конце мероприятия подростки дружно поблагодарили сотрудников полиции за интересное и полезное занятие.