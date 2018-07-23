Камень весом в 100 килограммов выпал из Стены Плача в Иерусалиме. Камень упал на землю в нескольких метрах от женщины, молившейся у стены. В результате инцидента никто не пострадал.

Камень весом в 100 килограммов выпал из Стены Плача в Иерусалиме. Камень упал на землю в нескольких метрах от женщины, молившейся у стены. В результате инцидента никто не пострадал.По данным ТАСС, мэрия Иерусалима уже выступила с заявлением, в котором расценила отсутствие пострадавших как чудо.Доступ к западной части стены после инцидента временно закрыт. Специалисты проведут обследование, чтобы проверить состояние Стены Плача и предотвратить ее разрушение.Стена Плача – важнейшая святыня иудаизма. Ежедневно ее посещают тысячи паломников, желающих оставить записки с просьбами к богу между камней древнего сооружения.