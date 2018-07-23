Ксения опубликовала обычный рекламный пост в Instagram, в котором рассказала о преимуществах водородной воды. Реклама напитка с чудодейственным эффектом рассмешила подписчиков и экспертов.

Ксения опубликовала обычный рекламный пост в Instagram, в котором рассказала о преимуществах водородной воды. Реклама напитка с чудодейственным эффектом рассмешила подписчиков и экспертов.Генеральныйдиректор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидаттехнических наук Юрий Гончар заявил, что невозможно запихнуть водород в воду, таккак там в каждой молекуле и так есть по два атома этого химического элемента,сообщает "Пятый канал". Таким образом эксперт развеял миф о пользерекламируемой Собчак "уникальной" жидкости. "Водородная вода – мой lifestyle,она является не только лучшим антиоксидантом, но и заряжает клетки энергией,активно увлажняет кожу и помогает в детоксикации организма!" – написала в Instagram Собчак.Гончарнапомнил, что водород сам по себе совершенно бесполезный газ. Он играет рольдля организма только в виде воды или в составе кислот, минералов и веществ, поступающихв организм. "Сам по себе, водород абсолютно ни к чему. Водород есть везде. 95%молекул космоса – это водород. Поэтому его не может не хватать", – рассказалон. В связи с этим, отметил эксперт, нельзя в принципе говорить на пользу онили во вред. А уж тем более нельзя запихнуть его в воду.Экспертподчеркнул, что невозможно кислородную воду полезной. Гончар указал на то, чтов рекламе содержится призыв принимать антиоксиданты для того, чтобы организм нестарел. "И в то же время пытаемся добавить в организм побольше кислорода,который естественно мощный окислитель. Смысл? Чтобы потом покупатьантиоксиданты чтобы организм не старел? Потому что мы загоняем организм для каких-тонепонятных целей?" – заключил он.Такого жемнения придерживаются и подписчики Ксении, которые вдоволь поиронизировали надее знаниями науки. "Ксения, ну Вас то я считал как минимум образованной. Эх,разочарование, разочарование", – написал один из них. "Что значит водородная,H2O как бы формула воды. То есть вода по умолчанию водородная) или там дейтерийтритий в составе?", – добавил другой. "Какое же позорище", – написал еще одинюзер.