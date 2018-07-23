Егор Дружинин вернулся в состав жюри популярного проекта Танцы на телеканале ТНТ. В новом сезоне хореограф снова наберет команду.

Егор Дружинин вернулся в состав жюри популярного проекта "Танцы"на телеканале ТНТ. В новом сезоне хореограф снова наберет команду.Новый этап телешоу стартует уже в конце августа. Вместес Дружининым наставниками проекта будут некогда любимец Аллы Пугачевой -Мигель и украинский хореограф Татьяна Денисова."Возвращение Егора Дружинина в "Танцы" – это большое событиедля канала. Впервые в истории проекта за судейским столом будет сразу тринаставника. Уверен, что зрителям будет интересно наблюдать за этимхореографическим треугольником. Такого сезона шоу "Танцы" еще никогда не было",– рассказал генеральный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов.Напомним, Егор ушел из проекта после третьего сезона.Хореограф был недоволен правилами телепроекта. Он считал, что победителя должнывыбирать судьи, а не зрители. Ведь зачастую поклонники "Танцев" голосовали неза самого способного и талантливого участника, а за самого симпатичного."Я устал. Каждый новый сезон я давал себе обещание непереживать так за своих участников. Но не получается. Азарт и эмоции раздираютна части. И в конце каждого сезона я чувствую себя опустошенным и выжатым, каклимон. Приходится тратить какое-то время на восстановление. А его нет. Ситуациясоревнования явно не для меня. Не могу бесстрастно принимать решения по уходуучастников, когда с ними работаю", – цитирует тогда Дружинина журнал StarHit.Добавим, что тогда на смену Дружинину руководство канала пригласило основателяколлектива JD Ballet в Германии Татьяну Денисову, которая имеет огромный опытработы в подобных шоу талантов. Татьяна один из постоянных членов жюри ихореограф украинского телепроекта "Танцуют все!".