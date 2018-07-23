Егор Дружинин вернулся в состав жюри популярного проекта Танцы
на телеканале ТНТ. В новом сезоне хореограф снова наберет команду.
Егор Дружинин вернулся в состав жюри популярного проекта "Танцы"
на телеканале ТНТ. В новом сезоне хореограф снова наберет команду.
Новый этап телешоу стартует уже в конце августа. Вместе
с Дружининым наставниками проекта будут некогда любимец Аллы Пугачевой -
Мигель и украинский хореограф Татьяна Денисова.
"Возвращение Егора Дружинина в "Танцы" – это большое событие
для канала. Впервые в истории проекта за судейским столом будет сразу три
наставника. Уверен, что зрителям будет интересно наблюдать за этим
хореографическим треугольником. Такого сезона шоу "Танцы" еще никогда не было",
– рассказал генеральный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов.
Напомним, Егор ушел из проекта после третьего сезона.
Хореограф был недоволен правилами телепроекта. Он считал, что победителя должны
выбирать судьи, а не зрители. Ведь зачастую поклонники "Танцев" голосовали не
за самого способного и талантливого участника, а за самого симпатичного.
"Я устал. Каждый новый сезон я давал себе обещание не
переживать так за своих участников. Но не получается. Азарт и эмоции раздирают
на части. И в конце каждого сезона я чувствую себя опустошенным и выжатым, как
лимон. Приходится тратить какое-то время на восстановление. А его нет. Ситуация
соревнования явно не для меня. Не могу бесстрастно принимать решения по уходу
участников, когда с ними работаю", – цитирует тогда Дружинина журнал StarHit.
Добавим, что тогда на смену Дружинину руководство канала пригласило основателя
коллектива JD Ballet в Германии Татьяну Денисову, которая имеет огромный опыт
работы в подобных шоу талантов. Татьяна один из постоянных членов жюри и
хореограф украинского телепроекта "Танцуют все!".