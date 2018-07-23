После открытия Крымского моста республика стала точкой
притяжения россиян: сюда едут отдохнуть, посмотреть достопримечательности, да и
просто с ветерком прокатиться по новенькому мосту и ощутить гордость за страну.
Но все больше отдыхающих выражают недовольство крымскими пробками – стоять
приходится и до моста, и после, и на основных крымских трассах.
После открытия Крымского моста республика стала точкой
притяжения россиян: сюда едут отдохнуть, посмотреть достопримечательности, да и
просто с ветерком прокатиться по новенькому мосту и ощутить гордость за страну.
Но все больше отдыхающих выражают недовольство крымскими пробками – стоять
приходится и до моста, и после, и на основных крымских трассах.
Это лето стало первым в Крыму после открытия моста, десятки
тысяч россиян на своих личных автомобилях едут сюда каждый день. Дороги не
выдерживают, в республике образуются многокилометровые пробки из-за наплыва
туристов.
Больше всего проблем на отрезке от поселка Приморский до
Феодосии – стоять там на жаре в заторе приходится около 20 километров, причем
пробка собирается в оба конца.
А что делать? Дорожники говорят, что пока не
достроят трассу "Таврида", пробки не исчезнут. Двухполосную дорогу от Керчи до
Симферополя обещают открыть в конце 2018 года, а запустить все четыре
запланированные полосы – в 2020-м.
Конечно, надо признать, что стояние в пробках на
30-градусной жаре вместо купания в море – развлечение сомнительное. Но можно
предположить, что в наш век высоких технологий подавляющее большинство
отдыхающих перед поездкой в Крым изучает дорожно-транспортную обстановку там.
А
значит, автотуристы примерно предполагают, сколько времени они проведут в
раскаленном автомобиле по дороге к заветному пляжу.
Но вот чего точно не ожидают отдыхающие на подъезде к
Крымскому мосту, так это полное отсутствие на трассе кафе, заправок, отелей и
дорожной инфраструктуры. Доходит до того, что людям негде сходить в туалет.
В соцсетях
отдыхающие советуют водителям заправляться до полного бака в Краснодаре и брать
со собой как минимум одну канистру.
Цена на бензин в Крыму выше, чем в средней полосе России.
Стоимость АИ–98 превышает 55 рублей, АИ–95 – 49 рублей. При этом бензин не
очень хорошего качества, утверждают водители.
Но и это еще не все. Приезжих возмущают грязные пляжи и
высокие цены в Крыму. Это, конечно, встречается не везде, но в целом сервис в
республике пока не дотягивает до того же Сочи. Хотя цены неуклонно стремятся к
сочинским.
Многие туристы говорят, что лучше лететь в Крым на самолете,
чем ехать туда на своем автомобиле. Пусть это выйдет дороже, но зато не
придется терять время и нервы в пробках.
Пока же примерно туристов отправляется в Крым на машине
только из-за того, что им очень хочется проехать по новому мосту. И их понять
можно: его открытие наполняет чувством гордости многих россиян, а когда ты с
ветерком прокатился по этому гиганту, то еще долго будешь пребывать в
восторженном настроении.
Только вот испортиться оно может уже через несколько часов,
а то и минут после съезда с Крымского моста. Происходит это обычно в тот момент,
когда автолюбители и их пассажиры попадают в первую крымскую пробку.