После открытия Крымского моста республика стала точкой притяжения россиян: сюда едут отдохнуть, посмотреть достопримечательности, да и просто с ветерком прокатиться по новенькому мосту и ощутить гордость за страну. Но все больше отдыхающих выражают недовольство крымскими пробками – стоять приходится и до моста, и после, и на основных крымских трассах.

После открытия Крымского моста республика стала точкойпритяжения россиян: сюда едут отдохнуть, посмотреть достопримечательности, да ипросто с ветерком прокатиться по новенькому мосту и ощутить гордость за страну.Но все больше отдыхающих выражают недовольство крымскими пробками – стоятьприходится и до моста, и после, и на основных крымских трассах.Это лето стало первым в Крыму после открытия моста, десяткитысяч россиян на своих личных автомобилях едут сюда каждый день. Дороги невыдерживают, в республике образуются многокилометровые пробки из-за наплыватуристов.Больше всего проблем на отрезке от поселка Приморский доФеодосии – стоять там на жаре в заторе приходится около 20 километров, причемпробка собирается в оба конца.А что делать? Дорожники говорят, что пока недостроят трассу "Таврида", пробки не исчезнут. Двухполосную дорогу от Керчи доСимферополя обещают открыть в конце 2018 года, а запустить все четырезапланированные полосы – в 2020-м.Конечно, надо признать, что стояние в пробках на30-градусной жаре вместо купания в море – развлечение сомнительное. Но можнопредположить, что в наш век высоких технологий подавляющее большинствоотдыхающих перед поездкой в Крым изучает дорожно-транспортную обстановку там.значит, автотуристы примерно предполагают, сколько времени они проведут враскаленном автомобиле по дороге к заветному пляжу.Но вот чего точно не ожидают отдыхающие на подъезде кКрымскому мосту, так это полное отсутствие на трассе кафе, заправок, отелей идорожной инфраструктуры. Доходит до того, что людям негде сходить в туалет.В соцсетяхотдыхающие советуют водителям заправляться до полного бака в Краснодаре и братьсо собой как минимум одну канистру.Цена на бензин в Крыму выше, чем в средней полосе России.Стоимость АИ–98 превышает 55 рублей, АИ–95 – 49 рублей. При этом бензин неочень хорошего качества, утверждают водители.Но и это еще не все. Приезжих возмущают грязные пляжи ивысокие цены в Крыму. Это, конечно, встречается не везде, но в целом сервис вреспублике пока не дотягивает до того же Сочи. Хотя цены неуклонно стремятся ксочинским.Многие туристы говорят, что лучше лететь в Крым на самолете,чем ехать туда на своем автомобиле. Пусть это выйдет дороже, но зато непридется терять время и нервы в пробках.Пока же примерно туристов отправляется в Крым на машинетолько из-за того, что им очень хочется проехать по новому мосту. И их понятьможно: его открытие наполняет чувством гордости многих россиян, а когда ты светерком прокатился по этому гиганту, то еще долго будешь пребывать ввосторженном настроении.Только вот испортиться оно может уже через несколько часов,а то и минут после съезда с Крымского моста. Происходит это обычно в тот момент,когда автолюбители и их пассажиры попадают в первую крымскую пробку.