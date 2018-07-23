Очередную армейскую инициативу Петра Порошенко высмеяли в
Сети. Верховный главнокомандующий предложил вооружить солдат пехотными огнеметами.
Очередную армейскую инициативу Петра Порошенко высмеяли в
Сети. Верховный главнокомандующий предложил вооружить солдат пехотными огнеметами.
В век высоких технологий, когда войны ведутся тяжелым
вооружением с помощью точной техники, Петр Порошенко отчитался в соцсетях о
старте серийного производства пехотного огнемета РПО-16.
Нелепое решение президента тотчас же подняли на смех, кто-то сравнил его с примусом.
"На перегаре работает?" – поинтересовался пользователь Twitter.
"Деревни жечь? Украина остановись!" – призвал подписчик.
"Для их производства по всей Украине собирали примусы и
пьезозажигалки. И быстро наладили производство, но как бы не получилось, как с
минометами, которые в своих стреляют", – отметил другой пользователь.
Стоит напомнить, что в начале июля миномет "Молот"
взорвался во время стрельб ВСУ на полигоне в Ровенской области. В результате
погибли четыре человека, этот инцидент заставил военную прокуратуру Украины
проверить все минометы данного типа из той же партии.
"Для карательных операций, видимо, лучшее оружие. Детские
сады и школы на Донбассе будешь сжигать?" – продолжили комментировать идею Порошенко
пользователи Твиттера.
"Кондитер в оружейники подался!" – написал один из подписчиков
Порошенко.
Пользователи отмечают, что хвастовство Порошенко новым
оружием демонстрирует его стремление завершить войну в Донбассе силовым путем.