Очередную армейскую инициативу Петра Порошенко высмеяли в Сети. Верховный главнокомандующий предложил вооружить солдат пехотными огнеметами.

Очередную армейскую инициативу Петра Порошенко высмеяли вСети. Верховный главнокомандующий предложил вооружить солдат пехотными огнеметами.В век высоких технологий, когда войны ведутся тяжелымвооружением с помощью точной техники, Петр Порошенко отчитался в соцсетях остарте серийного производства пехотного огнемета РПО-16.Нелепое решение президента тотчас же подняли на смех, кто-то сравнил его с примусом."На перегаре работает?" – поинтересовался пользователь Twitter."Деревни жечь? Украина остановись!" – призвал подписчик."Для их производства по всей Украине собирали примусы ипьезозажигалки. И быстро наладили производство, но как бы не получилось, как сминометами, которые в своих стреляют", – отметил другой пользователь.Стоит напомнить, что в начале июля миномет "Молот"взорвался во время стрельб ВСУ на полигоне в Ровенской области. В результатепогибли четыре человека, этот инцидент заставил военную прокуратуру Украиныпроверить все минометы данного типа из той же партии."Для карательных операций, видимо, лучшее оружие. Детскиесады и школы на Донбассе будешь сжигать?" – продолжили комментировать идею Порошенкопользователи Твиттера."Кондитер в оружейники подался!" – написал один из подписчиковПорошенко.Пользователи отмечают, что хвастовство Порошенко новыморужием демонстрирует его стремление завершить войну в Донбассе силовым путем.