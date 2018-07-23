Комментарий Сергея Лазарева под фотографией Валерии с младенцем на руках вызвал бурное обсуждение в Сети. Артист поздравил певицу с рождением ребенка.

Комментарий Сергея Лазарева под фотографией Валерии смладенцем на руках вызвал бурное обсуждение в Сети. Артист поздравил певицу срождением ребенка.Фото с новорожденным опубликовали в своих микроблогах ИосифПригожин и сама Валерия. Снимок оба сопроводили хэштегом #невнук. Подписчикипришли к выводу, что пара все же воспользовалась услугами суррогатной матери,чтобы заиметь ребенка.Однако настоящая буря поднялась в Сети после комментарияСергея Лазарева. "Поздравляю от души!!! Здоровья – самое главное!!",– высказал свои пожелания супругам артист. Однако многочисленные вопросы фанатов остаются без ответа: виновникишумихи лишь отмечают, что не стали бабушкой и дедушкой.Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. У певицыуже было трое детей от брака с Александром Шульгиным – дочь Анна и сыновья Артемийи Арсений. У Пригожина двое детей от первой жены —Дмитрий и Даная. Однако парамечтала о совместном потомстве.Не так давно Валерия и Пригожин заинтриговали поклонниковсвоей фотографией с двойней. Пара отмалчивалась почти неделю – и лишь потомсупруги признались, что на снимках вместе с ними дети дальних родственников.Певице удалось забеременеть в 2014 году. Однако на второммесяце у нее случился выкидыш – виной стала вирусная инфекция. Идеюискусственного оплодотворения Валерия не принимала – заявляла, что все должнопроизойти естественным путем, напоминает издание "Вокруг.ТВ".