Комментарий Сергея Лазарева под фотографией Валерии с
младенцем на руках вызвал бурное обсуждение в Сети. Артист поздравил певицу с
рождением ребенка.
Комментарий Сергея Лазарева под фотографией Валерии с
младенцем на руках вызвал бурное обсуждение в Сети. Артист поздравил певицу с
рождением ребенка.
Фото с новорожденным опубликовали в своих микроблогах Иосиф
Пригожин и сама Валерия. Снимок оба сопроводили хэштегом #невнук. Подписчики
пришли к выводу, что пара все же воспользовалась услугами суррогатной матери,
чтобы заиметь ребенка.
Однако настоящая буря поднялась в Сети после комментария
Сергея Лазарева. "Поздравляю от души!!! Здоровья – самое главное!!",
– высказал свои пожелания супругам артист. Однако многочисленные вопросы фанатов остаются без ответа: виновники
шумихи лишь отмечают, что не стали бабушкой и дедушкой.
Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. У певицы
уже было трое детей от брака с Александром Шульгиным – дочь Анна и сыновья Артемий
и Арсений. У Пригожина двое детей от первой жены —Дмитрий и Даная. Однако пара
мечтала о совместном потомстве.
Не так давно Валерия и Пригожин заинтриговали поклонников
своей фотографией с двойней. Пара отмалчивалась почти неделю – и лишь потом
супруги признались, что на снимках вместе с ними дети дальних родственников.
Певице удалось забеременеть в 2014 году. Однако на втором
месяце у нее случился выкидыш – виной стала вирусная инфекция. Идею
искусственного оплодотворения Валерия не принимала – заявляла, что все должно
произойти естественным путем, напоминает издание "Вокруг.ТВ".