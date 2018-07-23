Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Гонконг, Мальдивы, Куба - не только туристические Мекки и зимой, и летом, но и карта угрозы заражения смертельной лихорадкой денге. МИД России предупреждает, а Роспотребнадзор только успевает фиксировать все новые случаи заражения. Стоит ли экономить на медицинской страховке, и о чем намеренно умалчивают туристические фирмы?

Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Гонконг, Мальдивы, Куба — не только туристические Мекки и зимой, и летом, но и карта угрозы заражения смертельной лихорадкой денге. МИД России предупреждает, а Роспотребнадзор только успевает фиксировать все новые случаи заражения. Только за последний месяц опасный вирус россияне завезли в Амурскую и Ленинградскую области, в Алтайский Край и Сибирь. Стоит ли экономить на медицинской страховке, и о чем намеренно умалчивают туристические фирмы?— У него была остановка сердца более чем на 6 минут!Когда Полина вспоминает о брате, голос то и дело подводит. Увядшие цветы, фотография прямо на земле — на памятник у семьи денег нет. Все ушло на лечение, которое так и не помогло. Герасим Григорьев подхватил лихорадку денге в Таиланде.Отказали внутренние органы, потом — кровоизлияние и остановка сердца. От редкой болезни крепкий мужчина "сгорел" за считаные дни. И количество россиян, которые заболевают за границей и привозят вирус домой, только растет."По итогам 2017 года это более трех тысяч человек", — говорит заместитель начальника Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Юлия ДеминаЖелтая лихорадка на африканском континенте и в странах Латинской Америки, там же и в Юго-Восточной Азии легко подхватить денге и малярию. Опасность буквально витает в воздухе — передается через комаров. При этом у турфирм — масса предложений отправиться отдыхать по этим направлениям.Рисковать или нет — конечно, каждый решает сам. Вместе с тем туристическая компания обязана предупреждать клиента об потенциальной угрозе: безопасно ли ехать, или в стране бушует вирус и необходимо сделать прививку. Это — по правилам на бумаге. Как на практике — проверим.Под видом клиентов обходим турфирмы. Их сотрудники сами тему болезней не поднимают, а если речь об этом все-таки заходит, спешат успокоить. Вот — о болезни, от которой умер россиянин.— А с лихорадками денге тоже там все спокойно ?— Все СМИ языком чешут больше, чем оно есть на самом деле!Про малярию в Мексике — в том же ключе.— А там сейчас безопасно, вот эти вот лихорадки, вирусы?— Нет нам ничего!Вакцины от малярии нет. Можно пропить курс таблеток, но они бьют по здоровью наравне с химиотерапией. От лихорадки денге застраховаться вообще невозможно."Вакцины сейчас только проходят испытания. Коммерческих вакцин — так, чтобы вы сейчас могли перед отъездом вакцинироваться, — пока нет", — говорит старший научный сотрудник лаборатории природно-очаговых инфекций центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.А вот от желтой лихорадки, гепатитов, полиомелита есть вакцина, но сделать прививку нужно заблаговременно.— Вакцинация проводится не позже, чем за 10 дней до въезда в эту страну, чтобы успел сформироваться иммунитет.Многие пытаются сэкономить на медицинской страховке, иногда и вовсе от нее отказываются. При этом за границей лечить бесплатно никто не будет. Лечение умершего от денге россиянина обходилось в 150 тысяч в сутки. Теперь семья — в миллионных долгах, квартира — под залогом."Обязательно надо обращать внимание на финансово-стабильную крупную компанию, которая может возместить финансовые затраты и проконтролировать лечение за рубежом", — советует руководитель Департамента страхования выезжающих за рубеж ПАО СК "РОСГОССТРАХ" Андрей Сергеев.Пристальное внимание — к чистоте и в отелях. В турецкой гостинице столешницы, сантехнику каждый день обрабатывают дезинфицирующим средством. Борются и насекомыми — причем за этим следят городские власти."Фирмы, с которыми мы договорились, приходят и чистят. Против всяких насекомых у них есть специальные средства в виде огнетушителя", — говорит владелец гостиницы Левент Аксой.Денге и малярия — болезни коварные. Их симптомы могут проявиться, только когда турист возвращается домой. В российских аэропортах, например, в Пулкове, у каждого прилетевшего меряют температуру. Туристы проходят через рамки-тепловизоры и отражаются разноцветными силуэтами. Тех, кто загорелся красным, отправляют ко врачу: значит, температура выше пороговой — 38,5."Обеспечено круглосуточное дежурство врача-инфекциониста", — говорит начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территорий управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу Антон Куприянов.Сделать прививку, оформить страховку, прочитать туристическую памятку — конечно, это займет некоторое время. Зато позволит не испортить отпуск близким и самому себе.