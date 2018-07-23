Александр Маршал желает всем своим поклонникам испытать такое же чувство, какое переживает он. Разница в возрасте – даже в 35 лет – любви не мешает.

Александр Маршал желает всем своим поклонникам испытатьтакое же чувство, какое переживает он. Разница в возрасте – даже в 35 лет – любвине мешает.Александр Маршал познакомил поклонников со своейвозлюбленной Кариной. Но на вопрос, когда намечается свадьба, отвечает, что нелюбит ничего планировать. Артист признает, что с любимой ему очень повезло – она очень умная, понимающая,не говорит лишнего, когда музыкант возвращается с гастролей.Разница в возрасте в 35 лет Александру абсолютно не мешает."Понимаете, между людьми бывает такой химический процесс, которыйназывается любовь. С нами это случилось. Я сам иногда себе говорю: куда ты,зачем? Но я желаю вам хоть раз в жизни испытать то, что я сейчас испытываю сКариной", – обращается поклонникамартист.Сын и дочь Александра отреагировали на появление в жизнипевца столь юной пассии спокойно. С бывшей супругой Маршал расстался давно, адети его понимают, уверен музыкант. Он отмечает, что со всеми своими женщинамистарается сохранять хорошие отношения – и терпеть не может ссоры и дрязги.Карина работает на радио выпускающим редактором. Маршалобратил внимание на 24-летнюю красавицу во время одного из эфиров. Какрассказывает сама Карина, они встречались и раньше. Однако именно этот эфирстал судьбоносным, призналась девушкаПосле таких горячих рассуждений о любви журналисты спросилиМаршала – почему же он поет, в основном, не лирические, а патриотические песни?Музыкант ответил, что успел побывать во многих горячих точках – в частности,Чечне, в Сирии. Он чувствовал потребность пообщаться с непосредственнымиучастниками событий. Эти ребята делаютвсе возможное, чтобы россияне жили в безопасности, заключил артист.