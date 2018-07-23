Александр Маршал желает всем своим поклонникам испытать
такое же чувство, какое переживает он. Разница в возрасте – даже в 35 лет – любви
не мешает.
Александр Маршал желает всем своим поклонникам испытать
такое же чувство, какое переживает он. Разница в возрасте – даже в 35 лет – любви
не мешает.
Александр Маршал познакомил поклонников со своей
возлюбленной Кариной. Но на вопрос, когда намечается свадьба, отвечает, что не
любит ничего планировать. Артист признает, что с любимой ему очень повезло – она очень умная, понимающая,
не говорит лишнего, когда музыкант возвращается с гастролей.
Разница в возрасте в 35 лет Александру абсолютно не мешает.
"Понимаете, между людьми бывает такой химический процесс, который
называется любовь. С нами это случилось. Я сам иногда себе говорю: куда ты,
зачем? Но я желаю вам хоть раз в жизни испытать то, что я сейчас испытываю с
Кариной", – обращается поклонникам
артист.
Сын и дочь Александра отреагировали на появление в жизни
певца столь юной пассии спокойно. С бывшей супругой Маршал расстался давно, а
дети его понимают, уверен музыкант. Он отмечает, что со всеми своими женщинами
старается сохранять хорошие отношения – и терпеть не может ссоры и дрязги.
Карина работает на радио выпускающим редактором. Маршал
обратил внимание на 24-летнюю красавицу во время одного из эфиров. Как
рассказывает сама Карина, они встречались и раньше. Однако именно этот эфир
стал судьбоносным, призналась девушка
После таких горячих рассуждений о любви журналисты спросили
Маршала – почему же он поет, в основном, не лирические, а патриотические песни?
Музыкант ответил, что успел побывать во многих горячих точках – в частности,
Чечне, в Сирии. Он чувствовал потребность пообщаться с непосредственными
участниками событий. Эти ребята делают
все возможное, чтобы россияне жили в безопасности, заключил артист.