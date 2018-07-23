Родные герцогини Сассекской уверены, что Меган совершила большую ошибку, когда вышла замуж за принца Гарри. Ее брат Томас сделал смелое заявление.

Родныегерцогини Сассекской уверены, что Мегансовершила большую ошибку, когда вышла замуж за принца Гарри. Ее брат Томассделал смелое заявление.Мужчина написал письмона имя королевы Елизаветы II. Он считает, что сестру держат во дворце, как пленницу.Также Томас уверен,что Маркл совершенно несчастлива в браке с принцем. Он боится, что ее ждеттакая же трагическая участь, как и принцессу Диану. Кроме того, родственник герцогинипредположил, что Меган подвергается травле со стороны некоторых членовкоролевской семьи, передаетСама 36-летняя супругапринца Гарри таким поведением родных очень расстроена и ни с кем из них необщается. Она боится, что такие публичные высказывания могут плохо отразиться наее браке.Отметим, что запоследние месяцы Маркл столкнулась с серьезной критикой со стороны своей семьи.На их свадьбе с принцем Гарри присутствовала только мать герцогини. Сейчас уМеган напряженные отношения с отцом из-за того, что он то и дело дает СМИ интервью,в которых рассказывает о том, что его дочь несчастлива в браке.Часто выражает своенедовольство поведением герцогини и сводная сестра Меган Саманта. Напомним,ранее она обвинила Маркл в том, что та из-за своей холодности может довестиотца чуть ли не до могилы.Как писали Dni.Ru, бывшей актрисе Меган Маркл сложно привыкнуть к консервативному укладужизни королевского двора. Слишком много необходимо соблюдать правил и учитыватьнюансов.