Хаджибаба Тахир оглы Талыбханлы, обвиняемый в убийстве соратника Деда Хасана, пробудет в СИЗО до 30 июля.

Хаджибаба Тахир оглы Талыбханлы, обвиняемый в убийстве соратника Деда Хасана, пробудет в СИЗО до 30 июля.Как уточняет ТАСС, таким образом Московский городской суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката 36-летнего Талыбханлы. Ему предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.Талыбханлы также известен под прозвищем Хаджи Бейлаганский. По версии следствия, 19 апреля 2012 года на улице Пресненский Вал он произвел не менее трех выстрелов в автомобиль Toyota Land Cruiser. Мужчина, находившийся в автомобиле, скончался на месте. Его спутница была тяжело ранена.Убитым мужчиной оказался Ильгар Алиев — друг вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.Усоян был одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России. Его застрелили 16 января 2013 года в Москве.