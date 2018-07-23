Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, обратилась к властям США с просьбой смягчить меру пресечения Марии Бутиной. Россиянку задержали в США по обвинению в попытке продвигать российские интересы в качестве незарегистрированного иностранного агента.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, обратилась к властям США с просьбой смягчить меру пресечения Марии Бутиной. Россиянку задержали в США по обвинению в попытке продвигать российские интересы в качестве незарегистрированного иностранного агента.Москалькова обратилась к американским властям через посла США в России Джона Хантсмана во время их встречи, сообщает "Интерфакс". Она попросила учесть ее мнение об изменении меры пресечения Бутиной на залог или домашний арест.Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео подчеркнул, что обвинения против Марии Бутиной сфабрикованы, а действия американских властей неприемлемы: девушка должна быть освобождена.16 июля стало известно о задержании в Вашингтоне 29-летней гражданки России Марии Бутиной. Министерство юстиции США обвиняет ее в преступном сговоре и работе в качестве иностранного агента без регистрации. Ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Бутина свою вину не признает. Следующее заседание по этому делу назначено на 24 июля.