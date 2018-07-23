Олимпийская чемпионка, фигуристка рассказала
о своем тяжелом психологическом состоянии. 22-летняя Сотникова написала об этом
на своей странице в Instagram.
Олимпийская чемпионка, фигуристка рассказала
о своем тяжелом психологическом состоянии. 22-летняя Сотникова написала об этом
на своей странице в Instagram.
"Бог любит троицу!
Надеюсь, что смогу справиться со всем, что со мной происходит. Мыслей в голове
миллиард, состояние морально убито, а надо вообще мне все это?! А для чего?!",
– поделилась Аделина. Спортсменка призналась, что находится на грани срыва.
"Слова успокоения – это
одно. Знаю, что все будет хорошо! Ля-ля-ля тополя… Но то, что творится внутри
меня, не знает никто", – отметила фигуриста. При этом Сотникова не уточнила,
что именно вызвало у нее причины для такого душевного смятения.
Напомним, в марте этого года Аделина, заработавшая золотую
медаль на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, рассказала о возникших у нее проблемах
после триумфа на Играх. То, что спортсменка не смогла быстро вернуться на лед,
стало результатом воздействия нескольких факторов. Девушка заявляла, что
устала физически и психологически.
Как писали Dni.Ru, в конце августа прошлого года тренер фигуристки Евгений Плющенко сообщил
о новой травме спортсменки. Отметим, Сотникова стала первой олимпийской чемпионкой из России в женском
одиночном катании.