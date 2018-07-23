Олимпийская чемпионка, фигуристка рассказала о своем тяжелом психологическом состоянии. 22-летняя Сотникова написала об этом на своей странице в Instagram.

Олимпийская чемпионка, фигуристка рассказалао своем тяжелом психологическом состоянии. 22-летняя Сотникова написала об этомна своей странице в Instagram."Бог любит троицу!Надеюсь, что смогу справиться со всем, что со мной происходит. Мыслей в головемиллиард, состояние морально убито, а надо вообще мне все это?! А для чего?!",– поделилась Аделина. Спортсменка призналась, что находится на грани срыва."Слова успокоения – этоодно. Знаю, что все будет хорошо! Ля-ля-ля тополя… Но то, что творится внутрименя, не знает никто", – отметила фигуриста. При этом Сотникова не уточнила,что именно вызвало у нее причины для такого душевного смятения.Напомним, в марте этого года Аделина, заработавшая золотуюмедаль на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, рассказала о возникших у нее проблемахпосле триумфа на Играх. То, что спортсменка не смогла быстро вернуться на лед,стало результатом воздействия нескольких факторов. Девушка заявляла, чтоустала физически и психологически.Как писали Dni.Ru, в конце августа прошлого года тренер фигуристки Евгений Плющенко сообщило новой травме спортсменки. Отметим, Сотникова стала первой олимпийской чемпионкой из России в женскомодиночном катании.