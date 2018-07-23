Неизвестный мужчина проник в банк и стал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет, после чего похитил около 15 млн рублей и скрылся...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по САО задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по району Сокол поступило заявление от сотрудника одного из столичных банков, расположенного на Ленинградском проспекте. По словам заявителя, неизвестный мужчина под предлогом получения банковских услуг проник в помещение организации и стал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет, после чего похитил денежные средства и скрылся. Материальный ущерб составил около 15 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого – 35-летнего приезжего. Похищенные денежные средства изъяты.Следственной частью УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление возможных соучастников преступления.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29