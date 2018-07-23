Неизвестный мужчина проник в банк и стал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет, после чего похитил около 15 млн рублей и скрылся...
«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по САО задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В дежурную часть ОМВД России по району Сокол поступило заявление от сотрудника одного из столичных банков, расположенного на Ленинградском проспекте. По словам заявителя, неизвестный мужчина под предлогом получения банковских услуг проник в помещение организации и стал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет, после чего похитил денежные средства и скрылся. Материальный ущерб составил около 15 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого – 35-летнего приезжего. Похищенные денежные средства изъяты.
Следственной частью УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление возможных соучастников преступления.
Пресс-служба УВД по САО
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