Звезда 90-х Роман Жуков разводится с женой Еленой. В тайне
от супруги исполнитель провел ДНК-тестирование всех их шестерых детей,
поскольку теперь не уверен в своем отцовстве. Роман настаивает, что певец Юрий
Титов является настоящим родителем по меньшей мере их младшего сына Энтони.
Звезда 90-х Роман Жуков разводится с женой Еленой. В тайне
от супруги исполнитель провел ДНК-тестирование всех их шестерых детей,
поскольку теперь не уверен в своем отцовстве. Роман настаивает, что певец Юрий
Титов является настоящим родителем по меньшей мере их младшего сына Энтони.
В одном из выпусков программы "На самом деле" Первого канала
Жуков узнал, что жена ему изменяла. После в душу артиста закралось сомнение -
он предположил, что кто-то из его шестерых детей может оказаться ему не родным.
Роман и Елена вновь встретились в студии "На самом деле".
Жуков мечтает вывести супругу на чистую воду. "Я провел в тайне от нее
экспертизу ДНК на всех детей", – заявил артист. Исполнитель отметил, что своих
наследников он очень любит и не прекратит содержать и воспитывать даже если выясниться,
что они ему не родные.
Елена шокирована претензиями супруга. Недоверие Романа она расценила
как предательство. "Я тебе доверяла, а тут получается, ты меня и так в грязь
уткнул носом и тут еще меня позоришь с каким-то ДНК", – с горечью высказалась Жукова.
Поддержать Елену приехал певец Юрий Титов. Он отрицает свою
причастность к рождению кого-либо из детей Жуковых. "Я в легком шоке. Даже не в
легком, потому что копия Рома. Это если не смешно, то совсем какое-то страшное
обвинение. Ребенок на меня, мягко говоря, совсем не похож", – сбивчиво высказался
Юрий.
Еще одним ударом для Елены оказался приезд на программу ее
бывшей лучшей подруги, а ныне возлюбленной Романа
Ольги Илларионовой. Как
только ведущий программы Дмитрий Шепелев анонсировал выход Ольги на съемочную
площадку Жукова вскочила с места, сорвала с себя датчики детектора лжи и
направилась к выходу.
На лестнице ведущей за кулисы она нос к носу столкнулась с
разлучницей. В гневе Жукова столкнула Илларионову со ступенек. Охранники успели
подхватить Ольгу, она осталась цела. Елена покинула площадку. Присутствующие эксперты отметили, что это по-настоящему чрезвычайное происшествие, такого в программе еще не было.
Роман и Ольга официально объявили о своих отношениях. По
словам исполнителя, он наконец-то влюблен.
Немного погодя Жукова вернулась и вцепилась бывшей подруге в
волосы. Женщин разняли сотрудники площадки. "Уведите эту тварь отсюда, шлюху. Со
всем шоу-бизнесом переспала еще спишь с моим мужем?", – кричала раздосадованная
Елена разлучнице.
Ведущий Дмитрий Шепелев вскрыл шесть конвертов с результатами
ДНК-исследования. Роман Жуков оказался биологическим отцом всем детям Елены. "Как
обещал приношу свои извинения перед супругой", – подытожил исполнитель.