Звезда 90-х Роман Жуков разводится с женой Еленой. В тайне от супруги исполнитель провел ДНК-тестирование всех их шестерых детей, поскольку теперь не уверен в своем отцовстве. Роман настаивает, что певец Юрий Титов является настоящим родителем по меньшей мере их младшего сына Энтони.

Звезда 90-х Роман Жуков разводится с женой Еленой. В тайнеот супруги исполнитель провел ДНК-тестирование всех их шестерых детей,поскольку теперь не уверен в своем отцовстве. Роман настаивает, что певец ЮрийТитов является настоящим родителем по меньшей мере их младшего сына Энтони.В одном из выпусков программы "На самом деле" Первого каналаЖуков узнал, что жена ему изменяла. После в душу артиста закралось сомнение -он предположил, что кто-то из его шестерых детей может оказаться ему не родным.Роман и Елена вновь встретились в студии "На самом деле".Жуков мечтает вывести супругу на чистую воду. "Я провел в тайне от нееэкспертизу ДНК на всех детей", – заявил артист. Исполнитель отметил, что своихнаследников он очень любит и не прекратит содержать и воспитывать даже если выясниться,что они ему не родные.Елена шокирована претензиями супруга. Недоверие Романа она расценилакак предательство. "Я тебе доверяла, а тут получается, ты меня и так в грязьуткнул носом и тут еще меня позоришь с каким-то ДНК", – с горечью высказалась Жукова.Поддержать Елену приехал певец Юрий Титов. Он отрицает своюпричастность к рождению кого-либо из детей Жуковых. "Я в легком шоке. Даже не влегком, потому что копия Рома. Это если не смешно, то совсем какое-то страшноеобвинение. Ребенок на меня, мягко говоря, совсем не похож", – сбивчиво высказалсяЮрий.Еще одним ударом для Елены оказался приезд на программу еебывшей лучшей подруги, а ныне возлюбленной РоманаОльги Илларионовой. Кактолько ведущий программы Дмитрий Шепелев анонсировал выход Ольги на съемочнуюплощадку Жукова вскочила с места, сорвала с себя датчики детектора лжи инаправилась к выходу.На лестнице ведущей за кулисы она нос к носу столкнулась сразлучницей. В гневе Жукова столкнула Илларионову со ступенек. Охранники успелиподхватить Ольгу, она осталась цела. Елена покинула площадку. Присутствующие эксперты отметили, что это по-настоящему чрезвычайное происшествие, такого в программе еще не было.Роман и Ольга официально объявили о своих отношениях. Пословам исполнителя, он наконец-то влюблен.Немного погодя Жукова вернулась и вцепилась бывшей подруге вволосы. Женщин разняли сотрудники площадки. "Уведите эту тварь отсюда, шлюху. Совсем шоу-бизнесом переспала еще спишь с моим мужем?", – кричала раздосадованнаяЕлена разлучнице.Ведущий Дмитрий Шепелев вскрыл шесть конвертов с результатамиДНК-исследования. Роман Жуков оказался биологическим отцом всем детям Елены. "Какобещал приношу свои извинения перед супругой", – подытожил исполнитель.