Дана Борисова счастлива – дочь будет жить с ней. Бывший
супруг, убедившись в том, что телеведущая перевоспиталась, позволил
Полине перебраться к матери.
Дана Борисова счастлива – дочь будет жить с ней. Бывший
супруг, убедившись в том, что телеведущая "перевоспиталась", позволил
Полине перебраться к матери.
Дана Борисова недавно
продала старую квартиру – та хранила слишком много воспоминаний о не самом
приятном периоде в жизни телезвезды. Новое жилье телеведущая приобрела по
соседству с домом бывшего супруга – отца Полины. Теперь 10-летняя девочка
сможет больше времени проводить с обоими родителями.
Существенные изменения в жизни Борисовой произошли после
того, как она публично признала свою зависимость от алкоголя и наркотиков. Пока
телезвезда проходила реабилитацию в Таиланде, дочь Полину забрал к себе бизнесмен
Максим Аксенов, с которым Дана в разводе. По данным ,
телеведущая сама попросила отца Полины взять девочку к себе, когда поняла, что
не справляется с ее воспитанием.
Позже состоялся суд, который решил, что 10-летняя Полина
будет жить с отцом. А Дану Борисову обязали платить алименты. Но вот недавно
ситуация изменилась. Максим Аверин убедился, что Дана преодолела пагубную
зависимость. "Мы договорились с Даной, что Полина будет жить с ней",
– приводит издание слова предпринимателя.
Тем временем сама Борисова информирует своих поклонников о
важных изменениях в жизни через Instagram.
Дана недавно вернулась из Венеции, где отдохнула вместе с Полиной. Как писали Dni.Ru, перед отлетом ей пришлось решать
некоторые проблемы – из-за долгов ее не выпускали из страны. Однако с помощью
юристов звезде удалось все уладить и улететь в теплые края.
Борисова рассказывает, что теперь ей предстоит новое
испытание – переезд. Она признается, что возлагает на новое жилье большие
надежды. Это место должно вдохновить Дану двигаться вперед, к своей цели – вернуться
на экран в качестве популярной телеведущей.