Дана Борисова счастлива – дочь будет жить с ней. Бывший супруг, убедившись в том, что телеведущая перевоспиталась, позволил Полине перебраться к матери.

Дана Борисова счастлива – дочь будет жить с ней. Бывшийсупруг, убедившись в том, что телеведущая "перевоспиталась", позволилПолине перебраться к матери.Дана Борисова недавнопродала старую квартиру – та хранила слишком много воспоминаний о не самомприятном периоде в жизни телезвезды. Новое жилье телеведущая приобрела пососедству с домом бывшего супруга – отца Полины. Теперь 10-летняя девочкасможет больше времени проводить с обоими родителями.Существенные изменения в жизни Борисовой произошли послетого, как она публично признала свою зависимость от алкоголя и наркотиков. Покателезвезда проходила реабилитацию в Таиланде, дочь Полину забрал к себе бизнесменМаксим Аксенов, с которым Дана в разводе. По данным ,телеведущая сама попросила отца Полины взять девочку к себе, когда поняла, чтоне справляется с ее воспитанием.Позже состоялся суд, который решил, что 10-летняя Полинабудет жить с отцом. А Дану Борисову обязали платить алименты. Но вот недавноситуация изменилась. Максим Аверин убедился, что Дана преодолела пагубнуюзависимость. "Мы договорились с Даной, что Полина будет жить с ней",– приводит издание слова предпринимателя.Тем временем сама Борисова информирует своих поклонников оважных изменениях в жизни через Instagram.Дана недавно вернулась из Венеции, где отдохнула вместе с Полиной. Как писали Dni.Ru, перед отлетом ей пришлось решатьнекоторые проблемы – из-за долгов ее не выпускали из страны. Однако с помощьююристов звезде удалось все уладить и улететь в теплые края.Борисова рассказывает, что теперь ей предстоит новоеиспытание – переезд. Она признается, что возлагает на новое жилье большиенадежды. Это место должно вдохновить Дану двигаться вперед, к своей цели – вернутьсяна экран в качестве популярной телеведущей.