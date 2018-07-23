Убийство звезды фигурного катания Казахстана потрясло всю страну. Однако, как выяснилось, преступник уже был в поле зрения полиции.

Убийство звезды фигурного катания Казахстана потрясло всю страну. Однако, как выяснилось, преступник уже был в поле зрения полиции.Правоохранительныеорганы Казахстана за несколько дней до убийство бронзового призера Олимпиады вСочи отпустили одного из подозреваемых, сообщает . Как отмечает издание, АрманКудайбергенов, которого следствие подозревает в том, что именно он ударил ножомспортсмена, ранее обвинялся в краже бокового зеркала машины.За неделю допреступления молодого человека задержали за мелкую кражу, но потом отпустилипод подписку о невыезде. Кудайбергенов пытался украсть зеркало с машины, однаковладелец не стал вмешиваться и вызвал полицию. Злоумышленника задержали, он ожидалсуда, который должен был состояться в 20-х числах июля. В итоге грабитель нестал сидеть на месте и уехал в Алма-Ату.Отметим, чтои его подельник Нуралы Киясов тоже имел криминальное прошлое и не раз попадалсяполиции на автомобильных кражах. Также у него имелся штраф за вождение машины споддельными номерами.Напомним, Тензастал двух молодых людей при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходепотасовки ему нанесли несколько ранений, от которых он позже скончался вбольнице.