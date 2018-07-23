Убийство звезды фигурного катания Казахстана потрясло всю страну. Однако, как выяснилось, преступник уже был в поле зрения полиции.
Убийство звезды фигурного катания Казахстана потрясло всю страну. Однако, как выяснилось, преступник уже был в поле зрения полиции.
Правоохранительные
органы Казахстана за несколько дней до убийство бронзового призера Олимпиады в
Сочи отпустили одного из подозреваемых, сообщает . Как отмечает издание, Арман
Кудайбергенов, которого следствие подозревает в том, что именно он ударил ножом
спортсмена, ранее обвинялся в краже бокового зеркала машины.
За неделю до
преступления молодого человека задержали за мелкую кражу, но потом отпустили
под подписку о невыезде. Кудайбергенов пытался украсть зеркало с машины, однако
владелец не стал вмешиваться и вызвал полицию. Злоумышленника задержали, он ожидал
суда, который должен был состояться в 20-х числах июля. В итоге грабитель не
стал сидеть на месте и уехал в Алма-Ату.
Отметим, что
и его подельник Нуралы Киясов тоже имел криминальное прошлое и не раз попадался
полиции на автомобильных кражах. Также у него имелся штраф за вождение машины с
поддельными номерами.
Напомним, Тен
застал двух молодых людей при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе
потасовки ему нанесли несколько ранений, от которых он позже скончался в
больнице.