Незаконно установленные гаражи продолжают демонтировать. 130 конструкций установленных в районе пруда на Комиссарова уже снесли. Теперь дошла очередь и до последних 50. В мэрии поясняют, владельцы гаражей были уведомлены о вывозе их собственности за два месяца.

Незаконно установленные гаражи продолжают демонтировать. 130 конструкций установленных в районе пруда на Комиссарова уже снесли. Теперь дошла очередь и до последних 50. В мэрии поясняют, владельцы гаражей были уведомлены о вывозе их собственности за два месяца. Теперь у них есть ещё три месяца, чтобы заявить свои права и забрать демонтированный гараж вместе с имуществом. Правда для этого владелец должен оплатить работы по демонтажу, перевозке и хранению. Если в течение этого времени собственник так и не объявится, то, по решению суда, конструкцию признают бесхозной, и все права на неё переходят к подрядной организации. Телефон для справок: отдел ЖКХ администрации г. Владимира: 45-28-20