Человечество всегда стремилось к быстрому обмену информацией на большие расстояния. В наше время это стало частью нашей повседневной жизни. Современные технологии 21 века дали ..

Человечество всегда стремилось к быстрому обмену информацией на большие расстояния. В наше время это стало частью нашей повседневной жизни.Современные технологии 21 века дали человечеству возможность свободного обмена информацией при использовании разнообразных средств мобильной связи: интернет, сотовая связь, спутниковые радиотелефоны, приборы для VoIP-телефонии и т.д. Одновременно с этими благами цивилизации, человечество получило мощный побочный эффект: электро-магнитное излучение (ЭМИ).Даже при широком информировании населения об опасности ЭМИ, общество не в силах отказаться от сотовой связи, главного атрибута современной жизни - быстрой передачи информации на большие расстояния. Как снизить пагубное влияние электромагнитного излучения приборов мобильной связи на организм человека? Есть ли выход из этой ситуации?Предназначение моего изобретения заключается в предотвращении влияния электромагнитного излучения (ЭМИ) на органы и системы человека.Учёными давно доказано, что мобильный телефон отрицательно воздействует на основные системы организма: центральную нервную, сердечно – сосудистую, эндокринную, мочеполовую; органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, органы зрения и слуха.При помощи специальных приборов установлено, что мобильный телефон пагубно влияет на ткани живых организмов, вызывая их нагрев на 1 °C. Это происходит не только в момент ожидания вызова, но и при разговоре. Глубина же прогрева тканей головного мозга при этом достигает до 37,5 мм.Отмечается общее и местное снижение иммунитета и повышается вероятность простудных и кожных заболеваний. При воздействии на сосуды наблюдается снижение артериального давления, что особенно ощущается людьми со склонностью к гипотонии. На мочеполовую систему негативное воздействие мобильного телефона проявляется в снижении детородной функции и увеличении у плода врождённых аномалий развития.Длительное воздействие мобильного телефона - сильный стресс для организма человека. Накопление биологического эффекта во время пользования мобильным телефоном приводит к развитию отдалённых последствий в течение нескольких лет, вызывает изменения плазмы и основных форменных элементов крови, мышечной ткани.В наибольшей степени страдают дети и подростки, у которых длительное воздействие мобильного телефона чаще всего может проявляться в виде недостаточной зрелости центральной нервной системы и снижении умственных возможностей, не говоря уже о быстро развивающемся утомлении, апатии, общей слабости, снижении работоспособности и концентрации внимания, ухудшении памяти, головных болях.Учитывая важность проблемы, Всемирная Организация Здравоохранения в 2000 году учредила специальную программу «Электромагнитные поля и здоровье человека». Самый главный вопрос: за счёт чего идёт постоянное негативное воздействие на организм человека мобильного телефона, компьютерной техники и бытовых приборов, используемых в повседневной жизни?Получить ответ на этот вопрос стало возможным благодаря многолетней работе с использованием диагностики по методу Р. Фолля. Проведённые многочисленные исследования показали, что отрицательное воздействие мобильного телефона, компьютерной техники и бытовых приборов на организм человека обусловлено прежде всего тем, что в спектре электромагнитного излучения содержится информационная составляющая компонента, а не как многие считают частота, на которой работает мобильный телефон (900 и1800 МГц).Задачу по нейтрализации отрицательного воздействия электромагнитного излучения на организм человека удалось успешно решить посредством разработанной и выпускаемой мной «Защитной матрицей «Оберег-1». Она состоит из микрочипа в виде магнитной ленты небольшой длины, память которой содержит сумму частот, нейтрализующих информационную составляющую электромагнитного излучения. Механизм действия – биологический резонанс. Фиксируется защитная матрица «Оберег-1» к корпусу прибора при помощи самоклеящейся полихлорвиниловой плёнки.Это ноу-хау и сам программный продукт удостоверила Елена Николаевна Копылова, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа города Владимир Селезнёвой Жанны Игоревны 12 марта 2018 года.Михаил Васильевич Шаравара, автортелефон для связи +7(903) 832-99-80Более полную информацию о защитной матрице «Оберег-1» можно получить на сайтах: (16+) и (16+)