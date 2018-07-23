Компания Audi объявила дату мировой премьеры нового поколения кроссовера Q3 – она состоится 25 июля. Пока же производитель распространил первый видеотизер, в котором продемонстрировал некоторые детали новинки.
<a href="http://33live.ru/novosti/23-07-2018-novyj-audi-q3-pokazhut-poslezavtra.html" target="_blank">Новый Audi Q3 покажут послезавтра</a> - Компания Audi объявила дату мировой премьеры нового поколения кроссовера Q3 – она состоится 25 июля. Пока же производитель распространил первый видеотизер, в котором продемонстрировал некоторые детали новинки.
[url=http://33live.ru/novosti/23-07-2018-novyj-audi-q3-pokazhut-poslezavtra.html]Новый Audi Q3 покажут послезавтра[/url] - Компания Audi объявила дату мировой премьеры нового поколения кроссовера Q3 – она состоится 25 июля. Пока же производитель распространил первый видеотизер, в котором продемонстрировал некоторые детали новинки.