Американский президент Дональд Трамп заявил, что "не уступал ничего" на своей встрече с Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки. По словам Трампа, "фейковые СМИ" негативно говорят о его встрече с Путиным и обо всех уступках, якобы сделанных главой Белого дома. Однако уступок не было никаких, утверждает он: "Мы просто говорили о будущих выгодах для обеих стран". Также, по словам Трампа, они с Путиным "очень хорошо поладили" — и это хорошо для всех, кроме "коррумпированных СМИ".When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2018 г.Всю неделю, прошедшую после саммита в Хельсинки, Дональд Трамп отбивался от критиков. Его обвиняли в предательстве национальных интересов после того, как он сказал, что не верит во вмешательство России в выборы президента США в 2016 году. Высказалась даже экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу те самые выборы: по ее словам, Трамп на саммите в Хельсинки оказался неспособен "справиться с Владимиром Путиным" в вопросе так называемого "российского вмешательства".