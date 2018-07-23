Хулиганы опрокинули цветочную клумбу. В соцсетях появилось видео, которое вызвало большой резонанс среди интернет-пользователей. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как один из двух молодых людей решил перевернуть клумбу с цветами.

Хулиганы опрокинули цветочную клумбу. В соцсетях появилось видео, которое вызвало большой резонанс среди интернет-пользователей. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как один из двух молодых людей решил перевернуть клумбу с цветами. Объект находится в центре города рядом с одним из кафе. Время было 4 утра, и по всей видимости - хулиган был нетрезв. Если полиция обратит на это внимание, то прохожего может ждать, как минимум, административный штраф, поскольку это явное хулиганство в общественном месте.