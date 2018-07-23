Из
Туниса можно привезти не только золотистый загар, но и гепатит с бешенством.
Кроме того, туристы рискуют стать жертвами терактов.
Из
Туниса можно привезти не только золотистый загар, но и гепатит с бешенством.
Кроме того, туристы рискуют стать жертвами терактов.
Многие туристы в этом году решили
отказаться от поездок в Тунис. И это вполне оправданно, поскольку отдых в этой
экзотической стране может иметь самые серьёзные последствия для здоровья.
По
словам профессора, доктора медицинских наук, гастроэнтеролога
Виталия Румянцева,
"
славится гепатитом А и В, брюшным тифом, а также бешенством". Кроме того,
нередки случаи, когда из этой страны отдыхающие привозят энцефаломиелополирадикулоневрит
– поражение всех отделов нервной системы инфекционной или токсической природы.
По словам экспертов, только в прошлом
году поток туристов в Тунис
на 20%. Такая же тенденция отмечается и в текущем году. Многие из тех, кто
всё-таки решился полететь в это североафриканское государство, были
разочарованы отдыхом там.
Туристы отмечают заметное снижение уровня сервиса в
тунисских отелях. Как правило, отдыхающие из России чаще всего
на скудное питание, некачественную уборку гостиничных номеров, грязные пляжи и
хамское отношение обслуживающего персонала.
Кроме того, из-за нестабильной
социально-политической ситуации в Тунисе, туристы могут стать жертвами
демонстрантов или даже террористов. Так, только в первой половине текущего
месяца в стране было совершено два :
8 июля на границе с Алжиром, а 12 июля произошло нападение исламистов на
полицейских. Стоит отметить, что в Тунисе уже несколько месяцев действует режим
"чрезвычайного положения". Однако это никак не улучшило ситуацию.
Эксперты отмечают, что власти Туниса в
безуспешной борьбе с террористами ужесточили отношение, как к путешественникам,
так и к бизнесу. В частности, ранее сообщалось, что в одном из тунисских портов
вот уже несколько месяцев находится под арестом судно Ural, следовавшее из
Новороссийска в Камерун.
Резко ухудшившееся качество отдыха в
совокупности с постоянной террористической угрозой сделали Тунис одним из самых
непопулярных направлений для туризма. По оценкам специалистов, в скором времени
не более 20% россиян будут выбирать эту страну для путешествий. Не исключено,
что полёты в Тунис могут и вовсе прекратиться из-за того, что власти страны не
в силах гарантировать безопасность гостей.