Из Туниса можно привезти не только золотистый загар, но и гепатит с бешенством. Кроме того, туристы рискуют стать жертвами терактов.

ИзТуниса можно привезти не только золотистый загар, но и гепатит с бешенством.Кроме того, туристы рискуют стать жертвами терактов.Многие туристы в этом году решилиотказаться от поездок в Тунис. И это вполне оправданно, поскольку отдых в этойэкзотической стране может иметь самые серьёзные последствия для здоровья.Пословам профессора, доктора медицинских наук, гастроэнтерологаВиталия Румянцева,славится гепатитом А и В, брюшным тифом, а также бешенством". Кроме того,нередки случаи, когда из этой страны отдыхающие привозят энцефаломиелополирадикулоневрит– поражение всех отделов нервной системы инфекционной или токсической природы.По словам экспертов, только в прошломгоду поток туристов в Тунисна 20%. Такая же тенденция отмечается и в текущем году. Многие из тех, ктовсё-таки решился полететь в это североафриканское государство, былиразочарованы отдыхом там.Туристы отмечают заметное снижение уровня сервиса втунисских отелях. Как правило, отдыхающие из России чаще всегона скудное питание, некачественную уборку гостиничных номеров, грязные пляжи ихамское отношение обслуживающего персонала.Кроме того, из-за нестабильнойсоциально-политической ситуации в Тунисе, туристы могут стать жертвамидемонстрантов или даже террористов. Так, только в первой половине текущегомесяца в стране было совершено два :8 июля на границе с Алжиром, а 12 июля произошло нападение исламистов наполицейских. Стоит отметить, что в Тунисе уже несколько месяцев действует режим"чрезвычайного положения". Однако это никак не улучшило ситуацию.Эксперты отмечают, что власти Туниса вбезуспешной борьбе с террористами ужесточили отношение, как к путешественникам,так и к бизнесу. В частности, ранее сообщалось, что в одном из тунисских портоввот уже несколько месяцев находится под арестом судно Ural, следовавшее изНовороссийска в Камерун.Резко ухудшившееся качество отдыха всовокупности с постоянной террористической угрозой сделали Тунис одним из самыхнепопулярных направлений для туризма. По оценкам специалистов, в скором временине более 20% россиян будут выбирать эту страну для путешествий. Не исключено,что полёты в Тунис могут и вовсе прекратиться из-за того, что власти страны нев силах гарантировать безопасность гостей.