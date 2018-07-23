Снос первой расселенной по программе реновации пятиэтажки в Москве начнется в августе этого года, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Власти планируют демонтировать дом в Северном Измайлове на улице Константина Федина. Всего же в этом году планируется снести около 10 старых домов, сообщает "Интерфакс".Постепенно снос старых пятиэтажек позволит высвободить площади для строительства новых домов и запустить волновое переселение.Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил, что строители могут приступить к возведению жилья на освободившихся после старых домов площадках уже в 2019 году.