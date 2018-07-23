Прошло 30 лет с момента убийства советской актрисы Зои Алексеевны Федоровой. Преступление до сих пор не раскрыто. Подозрения падают на близких артистки, те в свою очередь считают, что в гибели звезды виновны спецслужбы.

Прошло 30 лет с момента убийства советской актрисы ЗоиАлексеевны Федоровой. Преступление до сих пор не раскрыто. Подозрения падают наблизких артистки, те в свою очередь считают, что в гибели звезды виновны спецслужбы.Американский внук звезды советского кино Кристофер приехал вРоссию, в студию программы "Пусть говорят" Первого канала, чтобы узнать правду. Долгие годы одним из главных подозреваемых в смерти Федоровой был его отец-американец. Тем более послесмерти артистки из ее дома пропала внушительная коллекция бриллиантов.Федорову с пулей в голове обнаружили родственники в ее собственноймосковской квартире на Кутузовском проспекте. Заговорили о политическом заказе,ведь актриса собиралась уезжать в Америку. По другим данным она была шпионкойеще с 20-х годов и знала многие секреты политической элиты.Однако следователь, занимавшийся этой историей, считает, чтоФедорову убил очень близкий знакомый, который смог легко проникнуть в квартиру.По предположению дознавателя, выстрел сделала женщина.Знакомая артистки Виктория Лазич заявляет, что Зоя Алексеевнаготовилась эмигрировать в США, поэтому продавала все свои вещи и драгоценности.Вырученные средства актриса планировала с помощью замысловатой финансовойманипуляции перевести в американский банк. Лазич считает, что звезду убили спецслужбыСССР.Внучатый племянник актрисы Алексей Федоров, так же уверен,что к смерти его родственницы причастны сотрудники госбезопасности. По словаммужчины, за каждым шагом Зои Алексеевны следили, ее телефон прослушивали, а ужепосле убийства органы настойчиво пытались повесить убийство на его отца.Бывший следователь по особо важным делам при Генеральнойпрокуратуре СССР Владимир Калиниченко убежден, что Федорова промышляла контрабандой."Абсолютно по всем материалам Зоя была завербована наркоматом госбезопасности,но существует же правило, если агент НКВД засвечивается его из спискаисключают. Но поскольку Зоя вольно-невольно была вовлечена в бриллиантовыйбизнес, то ее кураторами были работники ОБХСС", – предположил экс-дознавательв эфире "Пусть говорят".Еще одна подруга Федоровой – актриса Энгелина Рогальскаявспоминает, что у Зои Алексеевны бриллиантов в помине не было. Погибшаяартистка занималась мелкой спекуляцией и еле-еле сводила концы с концами. Федоровапланировала начать новую жизнь с дочерью в Америке. За несколько дней до убийствазвезда советского кино рассказывала, что уже купила билеты на самолет и собрала вещи.