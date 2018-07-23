Москва станет хозяйкой чемпионата Европы по пляжному волейболу, который состоится в 2019 году. Столица России примет турнир среди мужских и женских сборных. Турнир будет проходить на территории столичного стадиона Лужники.

Москва станет хозяйкой чемпионата Европы по пляжному волейболу, который состоится в 2019 году. Столица России примет турнир среди мужских и женских сборных. Турнир будет проходить на территории столичного стадиона "Лужники".Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Европейской конфедерации волейбола (CEV). "Благодарим ЕКВ за оказанное России доверие, — сказал президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. – Мы уже принимали чемпионаты Европы в 2005 году в Москве и в 2009 году в Сочи и соревнования прошли на высоком организационном уровне. Опыт мы уже имеем, и я думаю, что в 2019 году мы вновь окажемся на высоте".Чемпионат Европы-2019 пройдет с 5 по 11 августа.