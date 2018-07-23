Актриса из фильмов для взрослых Фарра Абрахам покидает порноиндустрию. Девушка стала профессиональным рестлером.

Актриса из фильмов для взрослых Фарра Абрахампокидает порноиндустрию. Девушка стала профессиональным рестлером.Фарранастроена очень серьезно. Онарешила рискнуть успешной карьерой в эротическом жанре и испытать удачу на ринге. Компания World ClassRevolution Pro Wrestling предложила ей контракт.Бывшая чемпионка WWE Брит Пейдж рвениядевушки не разделила и отреагировала на появление такой участницы негативно, сообщает New York Post. "О боже!" – воскликнула спортсменка.Абрахам оказалась в центре внимания мужчин, приняв участие в реалити-шоу "Беременна в 16". Тогда она носила подсердцем дочь Софи. Затем Фарра снималась в продолжении проекта – "Дочки-матери".Участие в передаче Фарра совмещала сподработкой, раздеваясь перед веб-камерой. За это ее попросили покинуть проект. Однако девушка мечтала стать знаменитой и не сдалась. Абрахам снялась еще в несколькихреалити-шоу и одновременно в порно.Как писали Dni.Ru, весной этого года 27-летняя британкаЛора Бирбек стала по-настоящему счастливой, сменив профессию. Стюардесса ушла в порноиндустрию и призналась, что у неенаконец-то появилось время на семью.