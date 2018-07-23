Актриса из фильмов для взрослых Фарра Абрахам
покидает порноиндустрию. Девушка стала профессиональным рестлером.
Актриса из фильмов для взрослых Фарра Абрахам
покидает порноиндустрию. Девушка стала профессиональным рестлером.
Фарра
настроена очень серьезно. Она
решила рискнуть успешной карьерой в эротическом жанре и испытать удачу на ринге. Компания World Class
Revolution Pro Wrestling предложила ей контракт.
Бывшая чемпионка WWE Брит Пейдж рвения
девушки не разделила и отреагировала на появление такой участницы негативно, сообщает New York Post. "О боже!" – воскликнула спортсменка.
Абрахам оказалась в центре внимания мужчин, приняв участие в реалити-шоу "Беременна в 16". Тогда она носила под
сердцем дочь Софи. Затем Фарра снималась в продолжении проекта – "Дочки-матери".
Участие в передаче Фарра совмещала с
подработкой, раздеваясь перед веб-камерой. За это ее попросили покинуть проект. Однако девушка мечтала стать знаменитой и не сдалась. Абрахам снялась еще в нескольких
реалити-шоу и одновременно в порно.
Как писали Dni.Ru, весной этого года 27-летняя британка
Лора Бирбек стала по-настоящему счастливой, сменив профессию. Стюардесса ушла в порноиндустрию и призналась, что у нее
наконец-то появилось время на семью.